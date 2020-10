MÅL: Her setter Eirik Hestad inn 0–1. Foto: Marit Hommedal

Femte strake uten seier for Ingebrigtsen og Brann

BERGEN (Brann-Molde 1–2) Etter tre strake tap løsnet det endelig for Molde. Kåre Ingebrigtsens Brann fortsetter den dårlige trenden.

Nå nettopp

Forrige gang Brann og Molde møttes satt Kåre Ingebrigtsen på tribunen og fulgte laget han akkurat hadde signert for. Bergenserne tok en sterk borteseier, men med Ingebrigtsen på benken har det bare blitt én seier på seks kamper. Søndag kveld ble rekken forlenget til én på syv.

De fire siste i Eliteserien hadde endt uten tre poeng, og heller ikke mot et formsvakt Molde klarte Brann å vinne.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Gjestene var det dominerende laget i Bergen, og etter et sjansesløseri av dimensjoner klarte de endelig å sette inn nådestøtet fem minutter før slutt. Ruben Kristiansen ble den uheldige synderen da han satte ballen i eget mål.

To scoringer på to minutter var regnskapet etter første omgang. Brann hadde en enorm sjanse med Daouda Bamba, men ble straffet brutalt av Molde i det påfølgende angrepet. Eirik Hestad skrudde ballen opp i krysset og det sto 0–1 på Brann Stadion.

Minuttet senere fikk Brann-spissen sin revansje. En nydelig stikker fra Fredrik Haugen sendte Bamba alene gjennom mot Andreas Linde, og denne gangen var skuddsiktet fininnstilt.

Molde hadde flere store sjanser, og skulle og burde gått til pause med ledelse. De fortsatte trykket etter pause og spesielt Ohi Omoijuanfo kunne knapt tro sine egne øyner da sjanse etter sjanse endte utenfor mål.

Fem minutter før slutt ble de belønnet for strevet.

Det var lenge jevnt i toppen mellom Molde og Bodø/Glimt, men etter tapet mot gultrøyene i slutten av juli kan det virke som luften gikk litt ut av ballongen. For moldenserne har vist begredelig form over lang tid, med hele syv tap på de ti siste kampene.

I midtuken ble vondt til verre da drømmen om Champions League brast. Erling Moes menn sto med tre strake tap i Eliteserien før kampen i Bergen, men fikk en etterlengtet opptur i Bergen.

For Molde vil alt handle om å kvalifisere seg til Europa igjen. Da er de avhengige av å ende topp tre i Eliteserien denne sesongen. For å nå det målet må Molde begynne å vinne fotballkamper. Etter seieren over Brann rykker de opp på 2.-plass, foran Rosenborg og Odd som har én kamp mindre spilt.

PS. Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 04.10.20 kl. 19:50

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 20 18 2 0 69 – 21 48 56 2 Molde 20 12 1 7 48 – 24 24 37 3 Rosenborg 19 10 5 4 36 – 20 16 35 4 Odd 19 11 2 6 36 – 28 8 35 5 Vålerenga 20 10 5 5 33 – 27 6 35 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk