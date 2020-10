JUBLENDE JUBILANT: Her har Christian Eriksen akkurat scoret på straffespark mot England. Foto: Toby Melville/Reuters

Eriksen helt i 100 da Maguire dummet seg ut

(England-Danmark 0–1) Han har så mange gode minner fra London, Christian Eriksen (28). Onsdagskvelden blir også et sånt et med scoring mot England, på Wembley, i sin 100. landskamp.

Så får det være at fotballtilværelsen i Italia hos Inter er blytung om dagen.

Tungt er det også for Harry Maguire. Manchester United-stopperen var alt for sen i en takling og fikk gult kort allerede etter seks minutter.

Da halvtimen var spilt var Maguire på etterskudd igjen. Stopperen var sent ute og traff Kasper Dolberg på leggen. Dermed fikk han sitt andre gule og var ferdigspilt. Det var også Dolberg.

Ikke alle er like begeistret for det Maguire presterer for tiden:

Fire minutter senere gikk det fra vondt til verre for England, mye takket være dommeren som langt på vei forærte et straffespark til danskene.

Christian Eriksen takket og bukket, og satte inn sitt mål nummer 34 på 100 kamper. Dét er en imponerende statistikk.

Og apropos statistikk: Sist Danmark vant mot England på Wembley var i 1983. Da scoret Allan Simonsen på en straffe i første omgang.

Schmeichel-klasse

England skapte ingen verdens ting før Maguire ble utvist. Og det gikk 35 minutter til før de fikk sin første sjanse. Den var til gjengjeld stor. Mason Mount fikk god tid og plass på en corner og headet fra kloss hold. Kasper Schmeichel vartet opp med en kjemperedning.

På overtid var det en annen jubilant som reddet Danmark. Simon Kjær - i sin 100. landskamp - blokkerte en heading fra Conor Coady. Den hadde ikke Schmeichel kontroll på.

Med kveldens seier går Danmark forbi England og tar 2. plassen i Nations League-gruppen med bedre målforskjell enn England. Danskene spilte 0–0 mot England i København

Danmark har Island hjemme i neste kamp, mens England skal til Belgia, som leder gruppen.

HER ER DET OVER OG UT: Harry Maguire får det røde kortet av dommer Jesus Gil Manzano for taklingen på Kasper Dolberg. Foto: Daniel Leal-Olivas/AP

Publisert: 14.10.20 kl. 22:37

