SKUFFET: Erling Braut Haaland har scoret og scoret for Borussia Dortmund. Mot Serbia følte han seg ikke involvert. Banekartet viser hvor Haaland berørte ballen torsdag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Skuffet Haaland etter Serbia-smellen: – Følte meg ikke involvert

ULLEVAAL STADION (VG) Norges heteste og viktigste angrepsspiller Erling Braut Haaland (20) sier han ikke følte seg involvert da Norge kastet bort muligheten til EM-spill mot Serbia.

Nå nettopp

Han spilte riktignok kun sin fjerde landskamp fra start, men etter 21 mål på 23 kamper for Borussia Dortmund siden nyttår og en oppvisning i mot Nord-Irland sist landskamp, var det knyttet store forventninger til hva Haaland kunne utrette mot serbiske forsvarsrekker i kampen som forseglet Norges EM-skjebne.

Seier ville sendt Norge videre til playoff-finale mot Skottland med EM-deltagelse i potten. 1–2-tapet gjør at mesterskapstørken forlenges.

– Jeg skal ikke banne, men jeg har det veldig kjipt, sier Haaland til TV 2 etter kampen som ble avgjort slik:

Serbias stoppertrio, bestående av Nikola Milenkovic, Aleksandar Kolarov og Stefan Mitrovic, nøytraliserte Haaland og spissmakker Alexander Sørloth på effektivt vis. Det norske trenerteamet trakk frem Haalands fart som et våpen mot de høyreiste gjestene før kampen. Den fikk han ikke utnyttet.

– Jeg føler meg ikke involvert i det hele tatt i kampen. Det er ikke godt nok rett og slett, mener Haaland.

Den eneste gangen han virkelig slapp til – etter snaut halvtimen spilt – avverget Nemanja Maksimovic nordmannens heading på streken.

MÅLLØS: Erling Braut Haaland kom til en stor hodesjanse i første omgang, men fikk ikke ballen forbi de serbiske kjempene. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Det er veldig mye å sette fingeren på. Det er strukturelle og taktiske feil, mener tidligere landslagstrener Egil «Drillo» Olsen i TV 2s studio.

VG spurte nåværende landslagssjef, Lars Lagerbäck, om hvorfor hans mest målfarlige spiller ikke følte seg involvert på pressekonferansen etter kampen. Da svarte han enkelt:

– Det er fordi at laget ikke spilte bra.

Kun Mathias Normann fant nettet på et langskudd, men det holdt ikke for Norge. Dermed må det norske folk vente enda lenger på å se landslaget i et mesterskap igjen. Neste sjanse er VM i Qatar i 2022.

– Det er bare skuffelse. Vi hadde en god mulighet for å komme til EM og vi er ikke gode nok, sier Haaland, og gjentar:

– Vi er rett og slett ikke gode nok.

SKUFFET ETTER SMELLEN: Erling Braut Haaland går forbi en utmattet Aleksandar Kolarov (liggende) og Nemanja Gudelj etter å ha tapt for Serbia. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Det var også en skuffet Martin Ødegaard som møtte TV 2 etter kampen.

– Det er blytungt, sier han.

– Jeg tror ikke vi kunne vært så mye bedre forberedt, jeg tror ikke vi kunne ladet opp noe bedre. Det er altfor lite flyt. Det er altfor mange som har en dårlig dag.

Grafikk: www.sofascore.com

Publisert: 09.10.20 kl. 05:35

Les også