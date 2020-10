VAR I MUNNHUGGERI: Lars Lagerbäck (til venstre), assistent Per Joar Hansen og Alexander Sørloth under Norges Nations League-kamp mot Østerrike i september. Foto: Terje Pedersen

Ekspertene: Sørloths landslagsplass ikke i fare

De tidligere landslagskapteinene Brede Hangeland og Kjetil Rekdal og TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener det uproblematisk at Alexander Sørloth (24) blir tatt ut til landskampene i november.

Landslagsbråket, der VG har avslørt en opphetet krangel mellom landslagssjef Lars Lagerbäck og angrepsspiller Alexander Sørloth med bakgrunn i 1-2-nederlaget for Serbia i EM-playoff, tok en ny tvist da Lagerbäcks versjon av saken ble brakt frem av Norges Fotballforbund.

I en pressemelding fra forbundet sier svensken at Sørloth «gikk langt over streken» og – fortsatt ifølge Lagerbäck – at Leipzig-spissen beskrev landslagssjefen og assistent Per Joar Hansen som «inkompetente som trenere både leder- og fotballmessig».

Pressemeldingen sier ikke noe om hvordan Lagerbäck vurderer på Sørloths videre karriere på landslaget. I november venter en privatkamp mot Israel på Ullevaal, fulgt av de to avgjørende bortekampene mot Romania og Østerrike i Nations League.

Brede Hangeland – landslagskaptein fra 2008 til 2014 – mener Sørloth kan være en del av troppen, gitt én forutsetning:

– Det er jo bare å snakke sammen og bli ferdige med saken. En konflikt er noe begge parter og laget taper på, melder Hangeland til VG.

Kjetil Rekdal mener også Sørloth bør inkluderes i troppen.

– Absolutt. Det må være stor takhøyde i en prestasjonsgruppe for å diskutere og evaluere. Krisen her er jo lekkasjen som bør finnes og fjernes, melder HamKam-treneren med 83 landskamper.

Rune Bratseth, Drillos landslagskaptein på første halvdel av 1990-tallet, ber i likhet med Hangeland at partene møtes og snakker sammen.

– Det er tydelig at det trengs et treff mellom de involverte og se om det er mulig å ordne opp i saken. Det er tydeligvis såpass alvorlig at man setter seg sammen og prater ut. Hva konklusjonen av det blir, vil tiden vise, men det er ingen vei utenom det, mener Bratseth.

Hangelands ekspertkollega i TV 2 Jesper Mathisen tror også Sørloth er i troppen til kampene i midten av november – og mener også at trønderen bør være det.

– Tas han ikke ut, er det et signal på at han straffes. Hvor lurt er det? Sørloth er utvilsomt et førstevalg i et norsk lag, så lenge han er frisk. Det er viktig for både Sørloth, Lagerbäck og Norge, fastslår Mathisen.

– Og jeg synes absolutt ikke det er noe problem. Det eneste jeg reagerte på onsdag, var kommentaren fra Lagerbäck til Sørloth (om Kypros-bommen). Den beklager Lagerbäck, og så har Sørloth stått opp og sagt unnskyld foran gruppen. Jeg tipper at det blir en sak som blir fokus på, men at de får snakket gjennom dette. Så jeg tror han blir tatt ut, spår Jesper Mathisen.

Presenterer troppen 2. november

Det eneste som gjør Mathisen usikker, er at Sørloth foreløpig ikke har kommet med sin versjon av saken. I pressemeldingen fra Norges Fotballforbund sto det at landslagsspissen – med syv mål og to målgivende på de åtte siste Norge-kampene – ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer.

– Jeg må si at det er bra at spillerne stiller spørsmål. Vi må aldri glemme hvorfor det ble som det ble; at gjennomføringen av kampen mot Serbia sto til stryk. At spillerne tør stå imot, er et sunnhetstegn, og så er det bra at Lagerbäck bjeffer tilbake i en pressemelding. Han har for meg fremstått litt likegyldig ved noen anledninger. Det er bra han nå står opp. Så får vi fasiten når troppen tas ut hvor ferdig man er med denne saken, påpeker Jesper Mathisen.

Landslagets pressesjef Svein Graff opplyser at uttaket til novemberkampene blir presentert mandag 2. november. Lagerbäck vil ikke si noe om hvordan han vurderer Sørloths videre kandidatur som landslagsspiller før den dagen.

– Uttaket kommenterer Lars på pressekonferanse uken før samling, som vanlig, melder Graff.

Publisert: 22.10.20 kl. 17:54

