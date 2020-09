HYLLES OVERALT: Gatekunstneren Irek Jasutowicz har laget et stort veggmaleri av Marcelo Bielsa på Hyde Park Corner i Leeds. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Neville om Leeds: – Tror de kommer til å skremme livskiten ut av lag

Sky Sports-ekspert Gary Neville ble imponert av det Leeds presterte mot Liverpool – og spår at mange får trøbbel med Marcelo Bielsas menn.

Nå nettopp

Liverpool vant 4–3, men Leeds fikk mye ros for sitt spill. Neville er intet unntak:

– Jeg tror de kommer til å gjøre det veldig bra. Jeg tror de kommer til å skremme livskiten ut av lag, sier Neville til Sky Sports.

Han legger til:

– Jeg tror at noen lag, som Liverpools forsvarere, kommer til å få det virkelig ubehagelig.

Gary Neville mener at Liverpools gull-forsvarere fikk skikkelig trøbbel mot Leeds:

– Liverpool ble presset til å slippe inn tre mål, van Dijk var nervøs, Alexander-Arnold var nervøs – dette er noen av de beste forsvarsspillerne i verden.

les også Bielsa kritisk til forsvarsfeil: – Kan ikke ignorere det

Manchester United-legenden synes det var «vakkert» å se på Leeds.

– Jeg tror Leeds-supporterne kommer til å oppleve noen eksepsjonelle kamper denne sesongen, ikke minst når de kommer tilbake på stadion.

– Atmosfæren vil bli absolutt elektrisk. For meg er det et faktum at de fikk Liverpool til å føle seg ukomfortable.

Neville hyller manager Marcelo Bielsa og ser for seg at Leeds-spillerne ser fram til hver eneste trening under argentineren.

– De har en fryktløs innstilling der du i utgangspunktet blir bedt om å følge din mann, vinne ballen tilbake, duellere en mot en.

– Jeg har absolutt ikke noe negativt å si, fastslår Neville – som ellers er kjent som en kar som sier fra om han ikke liker det han ser.

Andre er også begeistret over det de så av Leeds, og Laura Woods i TALKSPORT spør om Leeds er i ferd med å «nummer to-klubben» til mange – etter sin egen favorittklubb.

The Athletic har også en hyllestartikkel der skriver at Leeds kommer til å bli et svært underholdende lag i Premier League denne sesongen.

Publisert: 16.09.20 kl. 18:03

