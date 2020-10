HELOMVENDING: Niklas Castro var nær en ny sjanse på det chilenske landslaget. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

AaFK: Niklas Castro var nær Chiles tropp til storkamper

Manglerud-gutten Niklas Castro (24) fikk «sterke signaler» om at han skulle bli tatt ut i den chilenske landslagstroppen - men så gjorde landslagsledelsen helomvending.

Oppdatert nå nettopp

– Niklas var høyaktuell for troppen og vi fikk veldig sterke signaler på at han var med, men i siste liten fikk vi beskjed om at han likevel ikke ble tatt ut, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland i AaFK.

VG meldte torsdag formiddag at Castro skulle være blant de utvalgte, men i siste liten fikk sunnmøringene kontrabeskjeden.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Det er den chilenske troppen til VM-kvalifiseringskampene mot Uruguay og Colombia (8.- og 13. oktober) han lenge så ut til å bli en del av.

Chilenske medier, deriblant La Tercera, har omtalt det forventede uttaket til landslagssjef Reinaldo Rueda og forespeilet at den norsk-chilenske Eliteserie-spilleren kan få sjansen.

Chiles landslag ventes å publisere den ferske landslagstroppen torsdag.

Castro ble tatt ut til den chilenske troppen også i oktober i fjor, men på grunn av manglende papirer var han ikke spilleberettiget.

24-åringen, som ikke har besvart VGs henvendelser torsdag, har scoret tre mål og levert syv målgivende pasninger på 17 kamper for Aalesund denne sesongen.

Publisert: 01.10.20 kl. 12:03 Oppdatert: 01.10.20 kl. 17:19

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 19 17 2 0 67 – 20 47 53 2 Rosenborg 19 10 5 4 36 – 20 16 35 3 Odd 19 11 2 6 36 – 28 8 35 4 Molde 19 11 1 7 46 – 23 23 34 5 Vålerenga 19 9 5 5 29 – 26 3 32 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også