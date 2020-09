OPPRYKK: Brentford-manager Thomas Frank og hans midtbanesjef Christian Nørgaard taler trolig dansk her. Foto: Richard Sellers / PA Wire

Hvem rykker opp til Premier League?

Viasport-kommentator Arnstein Friling fastslår at å tippe Championship er en «risikosport». Selv peker han på Brentford og Watford som sine favoritter til å spille Premier League i 2021/22.

Nå nettopp

Her har du VGs oddstips!

– At en klubb har rykket ned fra Premier League garanterer ingenting for spillet i Championship. Det kan bety alt fra opprykk til nedrykk, smiler Friling – og siterer Leeds-manager Marcelo Bielsa:

– Etter to sesonger i Leeds kalte han Championship «den femte beste ligaen i Europa».

Fredag er det mulig å hente 222 millioner kroner på Eurojackpot! Spill her før kl. 19.00!

Men er ikke Championship bare mye fysikk og lange baller?

– Nei, nei! Det er 30 år siden! Nå er det utenlandske trenere, og det kryr av landslagsspillere i klubbene. Dessuten – det kryr av tradisjonsrike klubber i denne ligaen nå; Derby, Nottingham Forest, Coventry, Stoke, Ipswich, Sheffield Wednesday og så videre.

les også VGs Premier League-tips 2020/21: Sjanser på nytt Chelsea-gull

To klubber rykker direkte opp til Premier League. Viasport-kommentatoren har dette tipset:

– Brentford er dødsbra. De tapte opprykksfinalen i fjor og vant ni kamper på rad på slutten. Dessuten synes jeg Watford hadde litt uflaks som rykket ned. Husk at de slo Liverpool 3–0 rett før coronaen stengte alt.

De neste fire lagene skal ut i et sluttspill. Friling tenker høyt:

– Derby har mye spennende på gang, og Phillip Cocu er en god manager. Nottingham Forest kan bli farlige. Norwich var gode i Championship for et drøyt år siden, men de var litt for naive i Premier League.

Når det gjelder nedrykk, tenker Viasport-kommentatoren først og fremst på ett lag:

– Wycombe! De skulle jo ikke vært her. De lå på 8. plass da serien ble stoppet, men så ble ligaen avgjort på snittpoeng – og de kom til sluttspillet. Der endte de med å slå Oxford i finalen. Og plutselig var de i Championship!

Lørdag er Lotto-dag! Her kan du teste vinnerlykken!

Arnstein Friling peker ellers på Huddersfield og nyopprykkede Rotherham som klubber han tror vil slite.

les også VGs Fantasy-journalister: Her er våre FPL-lag før Gameweek 1

VGs tips:

1. Norwich

Endte på sisteplass i Premier League sist sesong, men Daniel Farke & co. har fortsatt en sterk stall med finnen Teemu Pukki i spissen. Alexander Tettey går inn i sin niende sesong på Carrow Road og har to opprykk bak seg. Nedrykket var i praksis klart i vinter så laget har hatt god tid til å forberede seg.

2. Brentford

Ble nummer tre sist sesong og tapte opprykksfinalen mot Fulham. Med dansken Thomas Frank som trener driver klubben meget godt – og opprykket kan komme nå. Midtbanegeneralen Christian Nørgaard fører an blant sterke skandinaver.

3. Watford

Rykket ned etter fem sesonger i Premier League. Ny trener i serberen Vladimir Ivic fra Maccabi Tel Aviv. Har kanskje ligaens beste målvakt i Ben Foster, som blir med ned til nivå to. Viktig å beholde Troy Deeney på topp. Husk at transfervinduet stenger først 5. oktober.

VETERAN: Alexander Tettey er klar for ny sesong med Norwich. Her er han i aksjon mot Leicesters Harvey Barnes i desember 2019. Foto: OLI SCARFF / AFP

4. Derby

Pustet lettet ut da de slapp minuspoeng på Financial Fair Play, og nå hersker optimismen i den gamle storklubben. Wayne Rooney kan være med på å heve unge spillere.

5. Nottingham Forest

Klarte utrolig nok å rote bort playoff-plassen i sommer, og nå bør konsentrasjonen være bedre. Franske Sabri Lamouchi er sjef på City Ground for andre sesong – i en klubb som elsker å sparke sine managere.

les også Historisk: Da Leeds ble hyllet av The Kop

6. Cardiff

Ble knepent slått av senere opprykkslag Fulham i semifinalen i sommer. Var i Premier League så sent som 2018/19-sesongen. Har hentet inn den walisiske landslagsspissen Kieffer Moore fra Wigan.

7. Millwall

Spilte på nivå tre fram til 2017, men var sist sesong nær playoff. Gary Rowett har gjort stor suksess som manager etter at han overtok i oktober 2019.

KAPTEIN: Stokes Sam Clucas. Foto: Barrington Coombs / PA Wire

8. Stoke

Ny stor nedtur sist sesong (15. plass), men nå håper pottemakerne på forbedring. Michael O’Neill overtok som manager midt i sesongen og klarte å heve laget. God spillerstall.

9. Bournemouth

Rykket ned fra Premier League etter fem fantastiske sesonger, og det er slett ikke sikkert at det blir rett opp igjen. Eddie Howes høyre hånd, Jason Tindall, overtar som manager.

10. Swansea

Ble nummer seks og kom til playoff sist sesong. Det kan bli tøft denne gang, men Steve Cooper viste i 2019–20 at han er et managertalent utenom det vanlige. Drammenseren Bersant Celina har meldt overgang til franske Dijon.

11. Middlesbrough

71 år gamle Neil Warnock kom inn som reddende engel sist sesong, og nå skal han lede Boro videre. Warnock har ledet klubber til opprykk fire ganger og han «kan» Championship – men det spørs om det lykkes denne gang.

12. Coventry

Den tidligere «evighetsmaskinen i toppdivisjonen» er nyopprykket – etter å ha vært helt nede på nivå fire i 2017/18. Har hatt mye problemer utenom banen de siste årene. På papiret en ikke altfor sterk tropp, men norske Leo Skiri Østigård er på lån fra Brighton.

13. Birmingham

Nummer 20 sist sesong. Har hentet inn Aitor Karanka – tre ganger Champions League-vinner for Real Madrid – som manager. Han rykket opp med Middlesbrough i 2016. Stjerneskuddet Jude Bellingham er solgt til Borussia Dortmund.

14. Blackburn

Det gamle mesterlaget ble nummer 11 sist sesong og ender trolig midt på også denne gang. Men det ser litt tynt ut bakover på banen og håpet om playoff innfris neppe.

15. Preston

Ender år etter år litt omtrent midt på tabellen i Championship. Var lenge med i playoffkampen sist sesong, men lyktes ikke etter corona-pausen. Mangler storscorer.

16. Bristol City

Klubben har store ambisjoner, men har neppe spillermateriale til hverken opprykk eller playoff. Går trolig mot en ny sesong omtrent midt på.

17. Queens Park Rangers

Loftus Road-klubben har mange (godt voksne) norske supportere. Var blant de lagene som scoret flest i fjor. Men har i sommer mistet stortalentet Eberechi Eze til Crystal Palace. Slapp inn mange mål sist sesong og må tette igjen bakover.

18. Luton

Var endelig tilbake i ligasystemet igjen i 2014 og har klatret videre. 2019/20 var den første sesongen på nivå to – og det ga 19. plass. Noen av oss husker den gang Luton var på nivå én. Det blir nok med minnene.

19. Barnsley

Klarte på finurlig vis å redde nivå to-plassen sist sesong ved å vinne over toppklubbene Nottingham Forest og Brentford. Har fått en del selvtillit på det, men vil nok slite i bunnen.

20. Reading

Hentet plutselig serberen Veljko Paunovic som ny manager for et par uker siden. Hva kan han rekke på så kort tid? Ser bra ut offensivt – men ikke defensivt.

21. Sheffield Wednesday

Opplever at bykollega United flotter seg i Premier League, og da ville det være for ille om onsdagsguttene skulle rykke ned til nivå tre. Men det kan bli tøft når de starter sesongen med 12 minuspoeng som følge av Financial Fair Play.

22. Huddersfield

Var i Premier League så sent som i 2018/19, men er blant klubbene som sliter med å fikse overgangen til nivå to. Ble bare nummer 18 sist sesong.

23. Rotherham

Nyopprykket. Kjører heis mellom nivå to og tre. Nå er det nedrykk som står for tur. Eller klarer de å stoppe heisen?

24. Wycombe

Kom på merkverdig vis til opprykk sist sesong etter seier i opprykksfinalen, og det er bare å ønske velkommen til Championship. Og god tur tilbake til nivå tre!

Kveldens Championship-forslag: Watford – Middlesbrough.

Watford skuffet fælt i sommer med seks tap på åtte siste Premier League-kamper. Laget har en drøy skadeliste på opp mot 11 mann. Det gjelder blant annet kaptein Troy Deeney (a).

Middlesbrough flørtet med nedrykk i sommer, men berget seg. Avanserte i ligacupen i forrige uke. Og har fått tilbake landslagsspillerne George Saville (mb) og Paddy McNair (mb). Fulham-lånet Marcus Bettinelli (k) er klar for debut.

Med vertenes lange fraværsliste er dette trolig mer åpent enn først antatt. Vi prøver oss på et uavgjortforslag – selvfølgelig med lav penge-innsats. Oddsen er 3,10, spillestopp er kl. 20.40 og Vsport2 viser kampen.

Publisert: 11.09.20 kl. 16:10

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.