HANDS...? Molde-spiller Ohi Omoijuanfo header ballen i Mjøndalen-stopper Markus Nakkim under eliteseriekampen tidligere i år. Han fikk nei fra dommeren på om dette var hands. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB

Eliteserieprofilene om handsreglene: – Forstår ingenting

Mens dommersjef Terje Hauge ber fotballfolket gi handsreglene tid til å modne, mener Brann-trener Kåre Ingebrigtsen at de allerede er overmodne for endring. Rosenborg-trener Åge Hareide forstår ingenting av hands.

Nå nettopp

– Det oppleves frustrerende og praktiseres ulikt. Senest i kampen til Molde mot Ferencvaros. To situasjoner, der hånden er i litt forskjellige stillinger, men omtrent samme treffpunkt, og to utfall. Da forstår jeg ingenting. Alt kan skje, det kan bli en vurdering fra dommeren, en annen fra VAR, det er usikkerhet, og vi er nødt til å få en mye bedre utredning, sier Hareide til VG.

Det samme sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen. Han innrømmer at han ikke har kontroll på hva som faktisk er hands og hva som ikke er det, og han mener reglene gjør det umulig for dommerne.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det ser jo du også med VAR. Selv ikke han som dømmer og han som sitter i VAR-bussen er enige. For dommerne er det helt håpløst, sier Ingebrigtsen til VG.

Ingebrigtsen fikk selv kjenne på hands-frustrasjon i seriematchen mot Kristiansund søndag. Men Aliou Colys redning på streken med hånden, som nektet Brann-spiss Daouda Bamba å bli tomålsscorer i 1–1-kampen, hadde vært udiskutabel om dommeren hadde sett det – eller om Eliteserien hadde innført videodømming (VAR).

Men Colys handsforseelse er nettopp den typen Ingebrigtsen og Hareide mener skal være retningsgivende for regeltolkingen.

– Det må være aktiv armbruk for at det skal dømmes hands. At ballen skytes opp i armen og alt det der, det kan ikke være hands. Vi må gjøre det enklere, mener Brann-treneren.

– Du må se på hvor man har hånden, om ballen har retning mot mål eller om forsvarer har gjort seg større ved å bruke hendene. Det er alltid klare taklinger som fører til straffe, ikke smådytting. Det bør være det samme med hands, foreslår Hareide.

Her er de nye hands-reglene: Momenter for hands: Forsettlighet (armen beveger seg etter ballen).

Forventet ball (avstand skal ikke tas hensyn til hvis det er en forventet ball).

Armen gjør kroppen unaturlig større.

Unaturlige bevegelser.

Arm i skulderhøyde eller over hodet. Momenter for ikke-hands: Uventet ball (når det er en uventet ball kan «avstand» brukes som et kriterium for ikke hands).

Naturlige bevegelser.

Tett inntil kroppen.

Gjør seg ikke større.

Spiller prøver å unngå ballen. (Kilde: Terje Hauge, dommersjef NFF.) Vis mer

– Reglene er med på å gjøre spillet unaturlig, slik det praktiseres nå. Jeg har irritert meg i alle år over å se forsvarsspillere med hendene på ryggen. Du får dårligere balanse, og det går utover fotarbeidet. Det er negativt. Og det åpner for å spekulere, mener Stabæks midtstopperveteran Yaw Ihle Amankwah.

Han mener det er et tidsspørsmål før lag og spillere begynner å trene på å vippe ballen opp i motstandernes hender.

– Da får man 15–20 straffer hver eneste sesong. En skuddsikker måte å kjempe om toppscorertittelen på. Og det i seg selv er totalt latterlig, sier bergenseren.

For Sarpsborg-stopper Bjørn Inge Utvik er det dommernes forskjellige tolkninger som gjør det mest utfordrende å manøvrere som forsvarsspiller i handsforvirringen.

– Regelen er jo egentlig ganske klar, men det blir tolket litt forskjellig fra dommerne, muligens. Og noen bruker den strengere enn andre. Så da har det blitt litt mer diskusjoner enn hva det har vært før da noen dømmer bare ballen treffer hånden, mens andre er strenger i bruken. Så det er jo litt vanskelig å vite hva som blir blåst eller ikke av og til, sier Sarpsborg-spilleren, som ikke forsto han fikk straffe imot i denne situasjonen tidligere i år:

les også Mourinho stormet ut etter kontroversiell handssituasjon

Utvik prøver å ha hendene enda tettere til kroppen i enkelte situasjoner, men prøver ellers ikke å legge for mye i det. Brann-sjef Ingebrigtsen mener i likhet med Amankwah fra Stabæk at slik kroppsføring blir unaturlig.

– Det er ikke skøyteløp vi driver med, melder Ingebrigtsen.

Han er ikke med på dommersjef Terje Hauges utspill om å gi de nye handsreglene tid til å modne.

– De reglene er overmodne nå. Det er jo forferdelig for dommerne. Jeg er overrasket over at Hauge mener det, innvender Kåre Ingebrigtsen.

les også Dommersjefen om hands: – Gi de nye reglene en sjanse

Etter egen VAR-erfaring i Belgia vil Brann-treneren heller ikke ha videodømming (VAR) til Eliteserien. Mens Åge Hareide generelt synes videodømming kan benyttes på offside, samt bruke mållinjeteknologi (GLT) for å avsløre om ballen er inne eller ikke.

– Ellers får dommeren dømme, mener Rosenborg-treneren.

Her er Stabæk-forsvarer Yaw Ihle Amankwah uenig:

– Forhåpentligvis kommer VAR til Norge. Men da må det brukes på klare og opplagte feil. Hvis det praktiseres riktig, er det et godt verktøy, og i den store sammenhengen er Eliteserien en utviklingsarena for Europa. Da er det bra om ting er mest mulig likt, sier 32-åringen.

Men han vil unngå «engelske tilstander» i Norge, slik det foregår med VAR og hands i Premier League om dagen.

– Nå blir enhver situasjon i Premier League gjennomgått for å se om det er en mikroprosents tilfelle av hands. Det er skammelig å se på. Hadde jeg vært dommer, hadde jeg ropt varsku, sier Yaw Ihle Amankwah.

– Reglene er sikkert lagd i beste mening. Man forstår hvorfor man blåser, men man forstår ikke hvorfor regelverket er sånn, mener Stabæk-stopperen.

Publisert: 29.09.20 kl. 19:06

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 19 17 2 0 67 – 20 47 53 2 Rosenborg 19 10 5 4 36 – 20 16 35 3 Odd 19 11 2 6 36 – 28 8 35 4 Molde 19 11 1 7 46 – 23 23 34 5 Vålerenga 19 9 5 5 29 – 26 3 32 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også