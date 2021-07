forrige









fullskjerm neste ENDELIG: Man kunne se at scoringen betydde mye for Jordan Henderson.

Henderson scoret sitt første for England: − Det var på tide

Ingen har brukt lenger tid på å score sitt første mål for England enn Jordan Henderson (31). I målfeiringen kunne man se hvor mye det betydde for han.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det var på tide at jeg scoret, det har gått en stund, sier en sprudlende Henderson etter kvartfinaleseieren over Ukraina.

– Jeg er selvfølgelig veldig glad for å ha scoret mitt første mål.

I sin 62. landskamp, og med sitt 43. skudd, scoret Henderson sitt første mål for England.

Ifølge Opta Joe er Liverpool-kapteinen den målscoreren for England som har ventet flest kamper på sitt første mål. Den gamle rekorden hadde Sol Campbell, med 47. kamper.

– Det betyr alt for meg å score for landet mitt! At det er i en EM-kvartfinale gjør det enda bedre, skrev Henderson på Twitter.

les også Stjernene hyller England-sjefens forvandling: – Fantastisk

Henderson har slitt med skader inn mot mesterskapet, og fra benken har han sett at Declan Rice og Kalvin Phillips har storspilt på midtbanen til England.

På stillingen 3–0 mot Ukraina lørdag ble Henderson byttet inn for Rice etter 58 minutter. Fem minutter senere stanget han ballen ned i hjørnet, etter ett presist hjørnespark fra Mason Mount.

– For en følelse. Takk Mount, skriver Henderson.

Se scoringen hans her:

Etter scoringene har gratulasjonene strømmet inn.

– Jeg er så glad for Jordan. Han har spilt for England lenge, og jeg vet at han har hatt et desperat ønske om å score det målet. Det er ikke noe bedre sted å gjøre det enn i en kvartfinale, så jeg er henrykt for han, sier Harry Kane, ifølge Liverpool Echo.

– Hvem vet, kanskje han får en scoringsrekke nå. Det hadde være fint.

– Hendo og guttene leverte! Elsker alltid å se den lidenskapelige feiringen til kapteinen, skriver lagkamerat i Liverpool, James Milner, på Twitter.

– Verdt ventetiden, skriver tidligere landslags- og Liverpool-spiller Adam Lallana å Instagram.

les også England ydmyket Ukraina: – En stor dag for engelsk fotball

Nå venter Danmark i EM-semifinalen på Wembley onsdag.

– Vi spiller den viktigste landskampen i våre liv onsdag, for å ta oss til finalen. Danmark har vært gode, så det blir tøft. Vi må spille opp mot vårt beste, sier Henderson.