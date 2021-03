Kommentar

Fokus på to fronter for Solbakken

Av Knut Espen Svegaarden

BETENKT: Landslagssjef Ståle Solbakken har nok å tenke på før møtet med Tyrkia lørdag kveld. Foto: Geir Olsen

For en landslagssjef i fotball er det egentlig mer enn nok med tankevirksomhet rundt et laguttak til en viktig kamp. For Ståle Solbakken (53) handler dagene om mye mer enn «Tyrkia lørdag».

Han har, på et vis, sørget for det selv ved å antyde at han gjerne står opp for, snakker om, og sammen med spillerne markerer sin uenighet rundt at VM spilles i Qatar.

Det står det respekt av. Men det tar også masse krefter. Og Solbakken må være klar over at dette bare vil fortsette.

På hver pressekonferanse får Norges landslagssjef mange spørsmål om Qatar, markeringen som ble gjort mot Gibraltar – og hvilke markeringer han og laget hans eventuelt skal gjøre i og under landskampen mot Tyrkia lørdag kveld. I antall spørsmål er det omtrent 50/50 med fotballspørsmål og boikott-relaterte spørsmål.

Solbakken håndterer det bra, svarer villig vekk på alle spørsmål som kommer, men legger også til: «Vi må ikke glemme at vi har en fotballkamp vi skal spille også ...»

Paradoksalt er det jo sånn at jo bedre resultater Solbakkens Norge får på fotballbanen, jo synligere blir budskapet deres utenfor banen.

Og nå er det Tyrkia, som slo Nederland 4–2 onsdag, som er motstanderen – med eller uten Qatar-markering.

Tyrkia har alltid vært en lei motstander for Norge. Med gode enkeltspillere, individualister, uforutsigbarhet og et mer enn entusiastisk hjemmepublikum, er tyrkerne skumle for de fleste motstandere.

Ikke minst Norge.

På åtte kvalifiseringskamper gjennom historien, har Norge kun vunnet én. Tar vi med treningskamper, blir det 2/10.

Roald Jensen, den store Kniksen, scoret Norges første landslagsmål mot Tyrkia, i Istanbul, 29. oktober 1961. Dette var VM-kvalifisering, Norge tapte 2–1, hjemmekampen vant tyrkerne 1–0.

Ingen av lagene kom til VM 1962.

I 1987 møttes lagene i OL-kvalifisering, Norge ble ledet av Nils Arne Eggen og Kjell Schou Andreassen. Hjemmekampen ble spilt i Moss, endte 1–1, etter at Jostein Flo scoret (og var ekstremt stor i kjeften etterpå ...). Bortekampen endte 0–0.

Ingen av lagene kom til OL 1988.

I 1993 møttes lagene i VM-kvalifisering, Norge ble ledet av Drillo. Norge vant 3–1 på Ullevaal, etter scoringer av Kjetil Rekdal, Mini og Jan Åge Fjørtoft. Møtet i Istanbul ble spilt etter at Norge var VM-klare, der Tyrkia ble det eneste laget som slo Drillos menn – 2–1. Lars Bohinen scoret Norges mål.

I 2000 og 2001 møttes lagene i treningskamper. Norge vant 2–0 i Istanbul, etter scoringer av Roar Strand og John Arne Riise, mens Ole Gunnar Solskjær scoret i hjemmekampen som endte 1–1.

I 2007 var Norge og Tyrkia sammen i EM-kvalifiseringen. Tyrkias hjemmekamp ble spilt i Frankfurt, endte 2–2 etter at Norge ledet 2–0. Martin Andresen og Simen Brenne scoret. Hjemme tapte Norge 2–1, Erik Hagen scoret Norges mål.

Tyrkia kom til EM 2008.

Det pleier å bli jevne kamper mellom lagene. Tyrkia er nummer 32 på FIFA-rankingen, Norge er nummer 44. Begge åpnet VM-kvalifiseringen med seier.

For Ståle Solbakken handler det nå om å bruke all energi inn mot kampen, og minst mulig energi på Qatar, boikott og eventualiteter.

For med norsk seier mot Tyrkia kommer oppmerksomheten i enda større grad – både rundt et spennende norsk landslag – og fokuset på alt som er feil med et fotball-VM i Qatar.