DEN GAMLE OG NYE VINEN: Jürgen Klinsmann og Erling Braut Haaland har begge nese for mål. Foto: AFP / Reuters

Hylles av tyske legender – Solbakken tror hodescoringer «kommer»

Erling Braut Haaland får masse ros fra noen av Tysklands aller største fotballnavn, mens landslagssjef Ståle Solbakken kan notere at den norske spissen er i ferd med å legge til nye metoder i målrepertoaret sitt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ingen har klart å score 25 mål i Bundesliga like raskt som Haaland, som kun trengte 25 kamper på den bragden.

Ståle Solbakken synes imidlertid at det mest positive var at han – igjen – viste at han er i stand til å levere varene også i toppkampene.

– Tallene taler for seg selv, så det er ikke vits å utdype så mye rundt det. Det viktigste er at han også scorer i de store kampene, som virkelig krever sin mann, sier Solbakken til VG.

Norges landslagstrener bekrefter at han nesten er ferdig med den digitale én-til-én-runden og at Haaland er blant dem han har snakket med. Solbakken beskriver det hele som en «fem minutters prat» hvor det først og fremst handlet om å bli litt bedre kjent.

– Det var en fin begynnelse og så får vi bli mer fotballkonkret hvis coronasituasjonen vedvarer, sier han.

Kun syv hodemål i karrieren

ESPN-ekspert Stewart Robson trakk frem hodespillet til Haaland etter lørdagens to mål mot Leipzig, men kanskje var det mot bedre vitende: Så langt i karrieren har Haaland nemlig kun scoret syv av målene sine med hodet, men det tror Norges landslagssjef at kommer til å endre seg med årene.

– Han har størrelsen. Det der tror jeg kommer. Zlatan scoret vel nesten ikke et mål med hodet før han var 30 år, han heller. Det handler om hvilken type spiller du er, sier Solbakken.

Grafikk: www.sofascore.com

Lagkameraten Gio Reyna er full av lovord.

– Han har åpenbart scoret et «crazy» antall mål for oss siden han kom hit, så det er ikke overraskende at han scoret to i går. Det er fantastisk å ha ham tilbake, siden han gir oss en ny dynamikk og mer uforutsigbarhet i spillet vårt, sier Giovanni Reyna til ESPN etter lørdagens 3–1-seier borte mot serieleder RB Leipzig.

Hylles av tyske legender

Tyskland-legende Lothar Matthäus, verdensmester sammen med Klinsmann i 1990, ville også være med på hyllesten av Haaland.

– Han er en maskin. En virvelvind, som blåser deg over ende, sa han på Sky Sports-sendingen etter kamp.

Erling Braut Haaland var ute hele desember med en muskelskade og gikk målløs av banen i comebacket mot Wolfsburg forrige helg.

Mot Leipzig var han imidlertid avgjørende med to scoringer, da han først stanget inn Dortmunds andre før han punkterte kampen med å runde hjemmelagets målvakt.

– Haaland satte sitt stempel på kampen. Ikke bare scoret han to nydelige mål, men han kjempet mot hele Leipzig-forsvaret på egen hånd. Det er veldig imponerende, sier ESPN-ekspert og tidligere toppspiss Jürgen Klinsmann i podkasten ESPN FC om disse målene:

– Bruk tid

20-åringen fra Jæren har allerede blitt verdsatt til en av de mest verdifulle spillerne i verden. Det gjør at koblingen til enda større klubber enn Dortmund ikke lar vente på seg.

– Haaland utvikler seg fra måned til måned, han blir sterkere og modnere. Han har ikke hastverk med å komme seg videre. Nå har han funnet et perfekt partnerskap med de andre angriperne, og det er ikke nødvendig å forlate nå. Jeg ville brukt tid hvis jeg var ham, for fortsetter han slik, kommer de virkelig store klubbene til å banke på døra, sier Klinsmann.

Partnerskapet han viser til er det med de øvrige angriperne, Jadon Sancho, nevnte Reyna og ikke minst kaptein Marco Reus.

Også Leipzig-trener Julian Nagelsmann er full av lovord om målmonsteret som senket ham i forrige kamp.

– Statistikken hans er virkelig ekstraordinær. Jeg kan ikke bedømme ham like godt, siden han er en motstander, men han har definitivt potensial til å utvikle seg. Han kommer til å bli enda bedre, sier Nagelsmann.

PS! I tillegg til at Sørloth og Haaland leverte, scoret Joshua King sine to første mål for sesongen. Jens Petter Hauge startet for Milan, mens Martin Ødegaard satt hele kampen på benken for Real Madrid. – Man skulle selvsagt ønske at Sørloth og Ødegaard spilte mer fotball, men dette er sånn det vil være når man spiller i så store klubber, det skal nok gå bra, sier Ståle Solbakken, som forteller at han har brukt litt av søndagen på å titte på Fredrik Midtsjø og Jørgen Strand Larsen, som noterte seg for ett mål hver for henholdsvis AZ og Groningen lørdag.