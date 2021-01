SEIERSGLIS: Ole Gunnar Solskjær kunne smite etter nok en seier i Premier League. Foto: Clive Brunskill / PA Wire / NTB

Solskjær: − Ingen vil huske tabellen 12. januar

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United kan juble for tabelltopp. Samtidig hylles laget og nordmannen av tidligere stjernespisser. Selv tar United-sjefen det hele med knusende ro.

Publisert: Nå nettopp

– Vi er snart halvveis i sesongen, så det gir en indikasjon på hvor vi er. Men ingen vil huske tabellen 12. januar, sa Solskjær etter 1–0-seieren borte mot Burnley tirsdag.

Nå venter toppkamp mot Liverpool på Anfield søndag. Et lag som ikke har tapt en hjemmekamp i Premier League siden 23. april 2017.

– Det er en fantastisk posisjon å være i. Vi skal møte de regjerende mesterne, de har vært utrolige i én og en halv sesong. Vi vet det er blir en tøff kamp for oss, men vi kunne ikke bedt om et bedre tidspunkt å møte dem på, fortsetter nordmannen.

les også Solskjær jublet for Pogba-mål og tabelltopp

United har vunnet syv av åtte bortekamper i Premier League denne sesongen, og har ikke tapt på bortebane i serien siden de møtte Liverpool 19. januar i fjor.

– Vi er der vi er, men vi må huske at vi møter laget som har vært landets klart beste i halvannet år, de vant serien fortjent forrige sesong. Men vi ser frem mot kampen, og det blir en god test for å se hvor vi står, mener Solskjær.

Får ros fra legender

Etter tirsdagens seier høstet Solskjær ros fra tidligere lagkamerat i Manchester United, Andy Cole, og mannen med flest Premier League-scoringer i historien – Alan Shearer.

– Jeg er imponert over det Manchester United viste. De gjorde det de må borte mot Burnley, de brettet opp ermene og kjempet seg til retten til å styre spillet. De vår tålmodige, og visste sjansen ville komme, sier Shearer i studio til australske Optus sport.

Han påpeker at det skjedde noe med etter 1–6-tapet mot Tottenham i oktober.

– De har forbedret spillet sitt, spesielt i forsvar. De har en vilje til å kjempe for hverandre, de ser mer organiserte ut og ikke minst de ser ut som et lag. Derfor fortjener de å være der de er, sier han.

LAGKAMERATER: Ole Gunnar Solskjær og Andy Cole på Old Trafford i 1999. Foto: DAN CHUNG / REUTERS / NTB

I ukene etter ydmykelsen mot Tottenham startet spekulasjonene om Solskjær fremtid på Old Trafford.

– Mange ville at Ole skulle få sparken. Mauricio Pochettino var ledig på markedet, og folk ville ha ham inn. Men Ole har hodet på rett plass, måten han har håndtert dette på ... Jeg sier ikke at Manchester United vinner ligaen, men ser man på prestasjonene den siste måneden har det vært suverent, sier tidligere lagkamerat Andy Cole.

– Jeg kjenner Ole, jeg kjenner han som spiller og som lagkamerat, men måten han har håndtert dette på har vært helt fantastisk, legger han til.

Siden 1. november er Solskjærs menn ubeseiret i Premier League, og spekulasjonene om hans fremtid i klubben har stilnet.

Pogba-ros

Det er ikke bare Solskjær det har vært spekulasjoner rundt. Også stjernespiller Paul Pogba er blant dem som har blitt nevnt med usikker fremtid på Old Trafford. Tirsdag ble han matchvinner, og gikk smilende av banen.

– Jeg er glad. Jeg er glad for at vi vant kampen, jeg er glad for at vi leder tabellen, men som jeg sier det er fortsatt lenge igjen av sesongen, vi har store kamper foran oss, sa franskmannen etter kampen.

Solskjær på sin side hyller midtbanespilleren.

– Jeg har alltid sagt at Paul er en viktig, viktig spiller for oss. Han er en viktig bidragsyter i garderoben, han er alltid en de andre ser til og han er en verdensmester. Akkurat nå ser vi det beste av ham, han blir bedre og bedre for hver kamp. Han har vært skadet og han har hatt covid-19, så det er naturlig at han har trengt litt tid.

Også Shearer mener Pogba er viktig for United.

– Vi vet han har nivået, men vi har ikke sett det ofte nok i Manchester United. Det er derfor det har vært så mange spekulasjoner rundt ham. Ferdighetene er der, man må bare vise dem oftere.