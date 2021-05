KRAMPE: Brage Skaret måtte ned for telling etter å ha fått krampe mens han førte ballen i egen 16-meter. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Molde-profil hylles for fair-play – angrer på gesten

MOLDE (VG) Eirik Hestad (25) valgte å la ballen trille ut av spill da Vålerenga-debutant Brage Skaret (19) skrek i smerte og gikk i bakken.

Stillingen var 2–2 mellom Molde og Vålerenga da gjestenes unge midtstopper, i sin første eliteseriekamp fra start, førte ballen med nesen mot eget mål.

Plutselig hugget det til i venstrebenet hans. Skaret skrek, begynte å hinke og la seg ned på bakken mens ballen trillet fritt i feltet.

Hestad var på hugget og kunne snappet opp ballen og skaffet seg en kjempemulighet til å sende Molde i ledelsen med drøye 20 minutter igjen å spille, men valgte isteden å la ballen gå ut over dødlinjen.

På sosiale medier ble Hestad overøst med komplimenter for gesten. Vålerenga-stjernen Aron Dønnum var blant dem som satte pris på det.

– Jeg tar av meg hatten. Ekstremt fint gjort, sier mannen som drøye ti minutter senere scoret vinnermålet i VIFs 3–2-seier på Aker stadion.

Her kan du se situasjonen:

– Ville du gjort det samme?

– Mot Molde hadde jeg nok gjort det. Mot et annet lag som er mer kynisk og bare med for å ødelegge, så hadde jeg nok ikke det.

Molde-trener Erling Moe var godt fornøyd med spilleren sin.

– Det er sånn det skal være i Molde. At vi skal utnytte den, det synes jeg ikke. Vi skal holde oss for gode for den type ting. Dette skal være fair-play, sier han.

Det er det ikke alle i Molde-leiren som er enig i.

– Det er jo 10/10 fair-play, men jeg vet ikke om jeg ville gjort det, sier midtstopper Stian Gregersen til VG.

– Når han legger seg fordi han er sliten og ikke i kampform, så hadde jeg ikke gjort det, sier stopperkollega Sheriff Sinyan.

Se høydepunktene fra femmålsdramaet her:

Eirik Hestad sier han trodde Skaret fikk en alvorlig skade da han la seg ned.

– Det er ikke noe stort poeng å begynne å jage på den ballen når det ser ut som at fyren skal ha seks måneder på sidelinjen. Det var en litt spesiell situasjon, sier Hestad.

– Det viste seg at det bare var en krampe. Mener du i ettertid at du gjorde rett?

– Nei.

– Du angrer på at du ikke tok ballen?

– Ja. Krampe er en del av spillet. Du må stille til start og være godt nok trent. Fra mitt ståsted der og da så det ikke ut som han fikk krampe, det så ut som noe helt annet.

– Så du er ikke så fair-play likevel?

– Når fyren fikk krampe, er det ikke ulovlig å ta ballen. Hadde han ligget der med akillessen i kneet, synes jeg det hadde vært greit å la den gå, sier Hestad.

«DUELLANTENE»: Eirik Hestad i kamp med Brage Skaret. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Skaret forklarer krampen med «lite kamptrening i det siste».

– Leggen strammet seg helt til. Jeg kunne ikke bevege den. Det hadde nok kanskje vært smart å spille ballen ut, men det var ikke så lett, sier VIFs 19-åring, som takker Hestad for omsorgen:

– Jeg synes det er fair av ham. Jeg tviler på at alle hadde gjort det, men det viser god sportsånd fra hans side.

– Det er eksemplarisk. Det er ingen lov som sier at du skal la den gå over linjen, så vi får takke ham for det, sier Vålerengas høyreback Christian Borchgrevink, mens Amor Layouni er hakket mer kynisk:

– Jeg tror ikke jeg hadde gjort det samme.