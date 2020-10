Kommentar

Hetsen i norsk fotball: Primitiviteten er patetisk

Av Leif Welhaven

Akkurat mens det virkelig forsøkes å røske opp i rasisme i norsk fotball, dukker det opp homohets i Eliteserien. Skal lavmålet virkelig aldri ta slutt?

Fotball er ingen søndagsskole, og i en følelsestung idrettsgren kommer aldri ordskiftet til å være av en karakter Margrethe Munthe hadde godkjent. Men det er og blir en stor forskjell på takhøyde for temperatur og slengbemerkninger, til å godta at hets og sjikane basert på legning eller hudfarge skal ha noe som ligner en plass i norsk fotball.

Derfor er det ytterst alvorlig at vi nå opplever sak nummer tre på kort tid av en fullstendig uakseptabel karakter. Alle fæle ting er tre. Så langt.

Det nytter nemlig ikke å komme med «i kampens hete-unnskyldninger» når Flamur Kastrati velger å kalle Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo «jævla soper». Uansett hvor mye to parter har bidratt til og brygget opp til en krangel, der begge for øvrig sliter med passere barnehagestadiet, er det noen grenser man bare ikke skal overtre på en fotballbane.

En av dem er å ty betegnelser som er nedsettende overfor homofile.

La oss minne om at ikke en eneste mannlig spiller eller trener på toppnivå har stått frem som homofil noensinne i Norge. Her har fotballen ofte klødd seg i hodet om hvorfor det er slik, og i rolige settinger bedyrer både den ene og den andre at «nei da, det hadde vært så greit om noen hadde valgt å gjøre dette, det hadde vi taklet».

Når det nå kommer frem at denne type karakteristikker kan falle på en norsk eliteseriearena i 2020, kan vi jo lure på om det faktisk ikke er så rart at noen blir sittende i skapet i stedet for å være åpne om hvem de er, på grunn av forhold i fotballen.

Selvsagt skal man ikke dra en enkeltepisode altfor langt, men det er ikke mer enn et par år Lillestrøm-supportere taktfast sang homohetsende strofer for åpen mikrofon på Nadderud stadion, og til og med på åpen gate på Bekkestua.

Akkurat nå er det fascinerende umusikalsk at Kastrati velger å oppføre seg slik, på et tidspunkt der minstemål for oppførsel og en kamp mot rasisme virkelig er satt på agendaen. Den ene formen for hets er jo ikke noe mer grei enn den andre, og det hadde vært grunn til å håpe at episodene i Ålesund og Sandefjord hadde blitt en vekker om hvilken minstemål av oppførsel vi må kunne kreve.

Flamur Kastrati ble dessverre ikke sendt av banen etter å ha brukt ordene «jævla soper», men forholdet er nå både dokumentert og erkjent.

Det betyr at påtalenemnda i Norges Fotballforbund ikke sliter med faktagrunnlaget når de skal avgjøre hvilke konsekvenser en slik atferd skal få.

La oss håpe at snillismen blir liggende igjen denne gangen, i møte med en patetisk primitivitet.

Det er på tide å markere at nulltoleranse faktisk betyr null toleranse.

Publisert: 25.10.20 kl. 20:41

