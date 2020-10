TIPP TOPP TOMMEL OPP: Mohamed Elyounoussi hadde en svært god dag på jobben for Celtic. Skottene maktet imidlertid ikke å vinne kampen. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / X00234

«Moi» med dobbel og drømmetreff - Zlatan lo av egen straffemiss

(Lille - Celtic 2–2, Milan - Slavia Praha 3–0) Det var en nordmann og en svenske som preget gruppe H torsdag kveld: Mohamed Elyounoussi (26) med to scoringer for Celtic, og Zlatan Ibrahimovic (39) med målgivende og straffemiss for Milan.

Mohamed Elyounoussi scoret begge målene til Celtic da de slo franske Lille, et lag som har like mange poeng som giganten PSG i franske Ligue 1 (18).

Det første var en perle av et langskudd. «Moi» plukket opp ballen inne på Lilles banehalvdel, løp fra alle de rødkledde og bøyde ballen på vakkert vis i det lengste hjørnet. Det andre målet kom etter innlegg fra høyre, der Moi møtte ballen og styrte den kontrollert i det lengste hjørnet.

Dessverre for den skotske storklubben raknet de mot tampen. Zeki Celik og Jonathan Ikoné scoret ett mål hver og sørget for et råsterkt comeback av Lille.

Sterk norsk uke

«Moi» fortsetter likevel den svært gode trenden nordmenn har i Europa denne uken. Ole Gunnar Solskjær sto bak en knusende seier mot RB Leipzig i Champions League, og både Erling Braut Haaland og Tokmac Nguen tegnet seg på scoringslisten for henholdsvis Borussia Dortmund og Ferencvaros.

Det eneste skåret i gleden for Moi, Celtic og Norge var at hans kollega på landslaget, midtstopperbauta Kristoffer Ajer, gikk av banen med skade etter å ha plukket opp noe som så ut til å være en strekk.

Hvor alvorlig det er for midtstopperen er ikke kjent, men han holdt seg i hvert fall til lysken - og ble byttet ut.

SKADESMELL: Kristoffer Ajer har tatt telling og må byttes ut. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / X00234

Allerde mandag skal landslagssjef Lars Lagerbäck ta ut landslagstroppen til kampene mot Israel, Romania og Østerrike.

Celtic tok uansett sitt første poeng i gruppe H. De startet Europa League-gruppespillet med å tape 1–3 for Milan forrige uke - i en kamp hvor Jens Petter Hauge stjal overskriftene med sin første Milan-scoring.

Hauge, som nylig testet positivt for coronaviruset, var ikke med da Milan fikk besøk av tsjekkiske Slavia Praha, med norske Andreas Vindheim i startelleveren, i den andre kampen i gruppe H torsdag kveld, men klubben fra motebyen klarte seg fint uten det norske stjerneskuddet.

For selv om motebildet er skiftende, er det noe som tilsynelatende aldri går av moten:

39 år gamle Zlatan Ibrahimovic.

Lo av egen miss

Den evigunge svensken fyller faktisk 40 neste uke. Strive-kommentator Per-Jarle Heggelund mener han er «blant verdens fem beste spillere», og han var igjen sentral da Milan spilte.

Superspissen serverte Brahim Diaz med en fin målgivende pasning da Milan tok ledelsen mot Slavia Praha, som aldri var i nærheten av å ta poeng i Milano.

Ibrahimovic ble lagt i bakken og skaffet straffe, men gjorde noe så sjeldent som å bomme fra ellevemetersmerket. Slavia Prahas målvakt Milan Heca gikk feil vei, men straffen til Ibrahimovic gikk via tverrliggeren og over. Selv kunne ikke 39-åringen gjøre annet enn å le av sitt mislykkede straffespark.

BARE LO: Her har Zlatan Ibrahimovic akkurat bommet på straffespark. Foto: DANIELE MASCOLO / X06623

Zlatan ble byttet ut i pausen, uten at det påvirket Milan nevneverdig. Innbytter Rafael Leao la på til 2–0 etter en nydelig assist av Manchester United-utleide Diogo Dalot, som selv fikset 3–0 - og satte på kronen på verket i en komfortabel Milan-seier.

Milan troner øverst i gruppe H med full pott etter to kamper, etterfulgt av Lille som står med fire. På 3. plass ligger Celtic med ett poeng, mens Slavia Praha er gruppens jumbolag med null poeng.

