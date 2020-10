REDNINGSMANN? Erling Braut Haaland feirer sin scoring mot Schalke 04 i lokaloppgjøret. Foto: Martin Meissner / Pool AP

Tysklands største avis: «Mål-monsteret Haaland må redde Dortmund»

Etter 3–1 tap mot Lazio i Champions League-åpningen, er det Erling Braut Haaland (20) som må redde Borussia Dortmund fra å bli slått ut.

Det mener Tysklands største avis, Bild, som har følgende påstand før onsdagens kamp mot Zenit St. Petersburg:

– Mål-monsteret Haaland må redde Dortmund fra å bli slått ut av «konge-klassen», som altså er Champions League.

Det er selvfølgelig Haalands vanvittige Champions League-statistikk som avisen setter sin lit til:

11 mål på ni kamper.

les også Leipzig-sjefen tok opp bråket med Sørloth: – De er voksne folk

Haaland gjorde først åtte mål på seks kamper for Red Bull Salzburg høsten 2019. Deretter fulgte han opp med to mål på to kamper for Borussia Dortmund våren 2020 (to mål i hjemmekampen mot Paris Saint-Germain). Og i Champions League-starten denne høsten scoret han de gules ene mål da det ble tap mot Lazio.

– Haaland bør fortsette den statistikken om Dortmund skal unngå et kjapt farvel med Champions League, mener Bild, som naturlig nok trekker frem hans ene scoring mot Schalke 04 (den utrolige lobben), som de betegner som «et mål i verdensklasse».

Her kan du se det:

les også Slik var helgen for Norges utenlandsproffer: Tabelltopp i syv land

– Erling har et enestående kroppsspråk som gjør at han kan dra alle de andre med seg, sier sportsdirektør Michael Zorc (58) ifølge Bild.

Denne sesongen står Haaland med syv mål og tre målgivende på åtte kamper.

– Vi har ikke råd til å tillate oss å tape igjen, sier Zorc ifølge wz.de.

Dessverre gjelder det også Zenit, som tapte på overtid mot Brugge.

– Zenit tapte unødvendig i den første kampen. Vi trenger en god prestasjon, sier trener Lucien Favre.

PS: Helsedepartementet i delstaten Nordrhein-Westfalen har bestemt at kampen må gå for fullstendig tomme tribuner. Det ble avgjort onsdag.

les også Haaland om egen scoring i derbyet: – Det var et fantastisk mål

VG-tips: Borussia Dortmund-Zenit St. Petersburg

* Erling Braut Haalands Borussia Dortmund er nødt til å komme seg på vinnersporet kjapt etter den skuffende innsatsen i Roma i forrige uke. Der røk tyskerne 1-3 mot Lazio.

* Ettersom Zenit St.Petersburg også noe overraskende tapte sin kamp 1-2 hjemme for Club Brugge, og helgens russiske ligamatch hjemme for Rubin Kazan, tyder mye på at Zenit er litt ute av form for tiden. Her er det mye stolthet som skal rettes på for begge lag.

* Begge lag scorer til 1,65 i singleodds kan være en oddsspil-løsning her. For russerne har scoret i seks av åtte siste CL-kamper. Det samme gjelder Dortmund.

* Scoringsspill på Braut Haaland er også en mulighet til 1,50 i singleodds. For jærbuen har scoret syv mål på åtte seneste matcher i alle Dortmund-sammenhenger - i tillegg til tre mot Romania tidligere i oktober.

Kampen ser du på TV 2 Sport 1.

Publisert: 28.10.20 kl. 18:24

