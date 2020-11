Kommentar

Den totale corona-parodi

Av Leif Welhaven

18 danske spillere er uaktuelle til privatkampen mot Sverige. Her fra en trening foran privatlandskampen. Foto: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

Treningskampen mellom Danmark og Sverige er det ultimate eksempelet på hvor parodisk det er at meningsløse fotballkamper på død og liv skal gjennomføres midt i en pandemi.

At landslagsfotballen er alt annet enn immun mot covid-19 understrekes av at Israel må klare seg uten smittede Mu’nas Dabbur og en spiller til på Ullevaal, mens to andre nærkontakter får klarsignal fordi de tidligere har hatt corona i kroppen.

Og om noen dager kan viruset få en direkte sportslig innvirkning på Nations League-kampen mot Østerrike, da hjemmelagets tropp er trippelt rammet.

Men om du lurer på hvor patetisk den internasjonale fotballen kan bli i en pandemi, er det bare å se på tilstandene foran Danmark-Sverige. Nabolandene våre møtes på Brøndby stadion onsdag kveld, under omstendigheter som virkelig gir grunn til å rope ut om meningsløsheten i at kampen spilles.

Det avlives mink for full maskin i Danmark, fordi konsekvensene av et mutert virus fryktes. Det medfører britiske karantenebestemmelser som hindrer en rekke danske spillere fra engelsk fotball å spille landskampen. Men det stopper ikke her. Ifølge Danmarks Radio er det totalt 18 spillere man må se bort fra på grunn av britisk nekt og andre coronakomplikasjoner.

Etter at Robert Skog og en i støtteapparatet hadde testet positivt, endte det danske forbundet (DBU) med å isolere landslagstrener Kasper Hjulmand, assistent Morten Wieghorst og åtte spillere.

Men i stedet for å si fra til UEFA om at dette ikke funker, skal det hasteinnkalles kreti og pleti og gjennomføres treningskamp uansett. Det hele er en situasjon statskanalens kommentator beskriver som et coronakaos.

Og gitt den spesielle danske situasjonen med minkslaktingen og reaksjoner på dette utenfra, blir det om mulig enda merkeligere at ingen legger sammen to og to og tar den opplagte konsekvensen: Å avlyse.

Men det ligger penger i potten, må vite, og da er signaleffekter og helsehensyn ikke så viktig i fotballens verden, om vi er aldri så mye midt i en pandemi.

På motsatt banehalvdel må for øvrig Sverige klare seg uten landslagssjef Janne Andersson, som er i karantene fordi et nært familiemedlem testet positivt.

I tillegg til de to nevnte kampene, skal som kjent 38 andre europeiske land i aksjon på samme dag, etter at alle har reist på kryss og tvers for å komme frem.

Det er bare å stålsette seg for neste kapittel i en historie internasjonal fotball kommer usedvanlig lite ærerikt ut av.

Publisert: 11.11.20 kl. 06:42

