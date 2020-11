TVILSOMME: Martin Ødegaard (f.h.) og Kristoffer Ajer er begge usikre til den kommende landslagssamlingen, men Erling Braut Haaland er frisk igjen etter knetrøbbel. Her feirer de mål mot Romania. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hodebry for Lagerbäck: Halve laget i trøbbel

Halvparten av et antatt toppet norsk landslag sliter med skader eller mangel på spilletid før den kommende samlingen.

Nå nettopp

Mandag samles Norges landslag i Oslo for å forberede onsdagens kamp mot Israel og de påfølgende Nations League-oppgjørene borte mot Romania og Østerrike.

Hvis man tar utgangspunkt i de 11 som startet i 4–0-seieren hjemme mot Romania i oktober, som det er grunn til å tro at Lars Lagerbäck vurderer som sine beste menn, ser situasjonen kinkig ut:

Keeper Rune Almenning Jarstein er fortsatt det klare andrevalget som keeper for Hertha Berlin. Han har sittet på benken i samtlige syv klubbkamper denne sesongen og har ikke spilt siden landskampen mot Romania den 11. oktober.

les også Keeperkamp på landslaget igjen: André Hansen tilbake for fullt

Midtstopper Kristoffer Vassbakk Ajer ble i forrige uke byttet ut med en lyskeskade under Europa League-kampen mot Lille. Onsdag opplyste han til VG at han håpet å være tilbake i full trening «om et par dager».

– Vi er ikke 100 prosent sikre, men det ser positivt ut. Vi har ikke konkludert, sier landslagets assistenttrener Per Joar Hansen.

Stoppermakker Stefan Strandberg spilte ikke for Ural mot Ufa sist helg.

– Han fikk et lite slag i kneet på trening, men det var ikke noe alvorlig, sier «Perry».

Venstreback Birger Meling var ikke i Nîmes’ tropp til Ligue 1-kampen mot Metz forrige helg. Han har ikke besvart VGs henvendelse om det som skal være en kneskade.

– Der er vi i god dialog med ham og klubben. Vi får avvente og se hva som skjer, om han blir klar, sier landslagsassistenten.

Høyrekant Martin Ødegaard har vært skadet siden forrige landslagssamling og gått glipp av samtlige Real Madrid-kamper siden den gang. Onsdag var han tilbake på trening med laget, noe som betyr at han kan være aktuell for helgens kamp mot Valencia.

les også Ødegaard bekrefter Zidane-telefon: – Gikk fort

– Vi har et håp om at han skal rekke det, men vi er ikke 100 prosent sikre. Vi er i dialog med deres medisinere. Vi får bare avvente og se, gjentar Per Joar Hansen.

Midtbanespiller Mathias Normann sliter fortsatt med en skade som han tok med seg hjem fra forrige landslagssamling. Han har stått over alle Rostov-kampene siden den gang og skal være tvilsom til hele den kommende samlingen.

– Han har bare trent rehab siden forrige samling. Han sliter med det han sliter med. Der kan det bli verre. Vi blir ikke overrasket om han ikke rekker dette, sier «Perry».

Erling Braut Haaland mistet forrige seriekamp på grunn av et trøblete kne. Han var riktignok tilbake med et smell med to scoringer i Champions League onsdag kveld.

I sum kan man sette et spørsmålstegn ved fem eller seks av de elleve som startet i kalasseieren over Romania. Disse er foreløpig problemfrie: Omar Elabdellaoui, Sander Berge, Mohamed Elyounoussi, Alexander Sørloth og Haaland.

– Dette er situasjonen for alle klubb- og landslag i Europa. Det spilles tre kamper i uken. Belastningen er enorm og det blir flere skader. Det er aldri ideelt. Situasjonen kan se klar ut en søndag, men være totalt endret på en mandag. Vi må bare følge med så godt vi kan og prøve å ta hensyn til alt som skjer, sier Per Joar Hansen.

I tillegg har Martin Linnes vært ute av Galatasaray-troppen med en ukjent skade de siste ukene. Jens Petter Hauge er friskmeldt etter å ha blitt smittet av coronaviruset.

Publisert: 05.11.20 kl. 15:13

Mer om Herrelandslaget fotball