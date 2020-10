HETS: Amahl Pellegrino (t.v) tror på lagkamerat Flamur Kastratis (t.h) forklaring etter hendelsen på Intility arena søndag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Pellegrino om «soper»-kommentaren: − Diskriminering er diskriminering

Amahl Pellegrino (30) tror på at Flamur Kastrati (28) ikke visste betydningen av ordet «soper», men er klar på at det ikke er noen unnskyldning.

Nå nettopp

– Jeg støtter ikke ordene eller handlingen hans. Det gjør ikke han selv heller, sier Kristiansunds Amahl Pellegrino til VG mandag.

Det vekket sterke reaksjoner da Kristiansunds Flamur Kastrati sa «jævla soper» til Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo under kampen mellom lagene søndag kveld. KBK-spilleren la seg flat senere samme kveld og var lei seg for det han hadde sagt.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Både Kristiansund og Norges Fotballforbund skal nå granske saken. Klubben bekrefter mandag i en pressemelding at Kastrati ikke vil delta på kamp eller trening i klubben mens saken er til behandling.

– Er det én som kommer til å ta straffen på strak arm, så er det Flamur, sier Pellegrino.

Han har selv vært en sterk stemme i kampen mot hets og diskriminering i norsk fotball den siste tiden. I kampen mot Aalesund 4. oktober fikk han rasistiske bemerkninger ropt etter seg fra en tribunen:

Senere ble én supporter utestengt fra Aafks stadion ut 2021.

På spørsmål om hvordan han ser på lagkameratens hets opp mot andre tilfeller i norsk fotball den siste tiden, svarer han:

– All slags diskriminering skal slås ned på. Samme om det er rasisme, homohets, religion – det kan ikke rangereres. Det er ingen første-, andre- og tredjeplass her. Diskriminering er diskriminering.

Selv fikk han ikke med seg ordvekslingen og hendelsen før han ble byttet ut i det 71. minutt. Da satt Kastrati, som ble byttet ut ni minutter tidligere grunnet hendelsen, knust i garderoben og forklarte hva han hadde sagt etter spørsmål fra Pellegrino.

– Han var egentlig umulig å snakke med. Han var helt knust etter det han hadde gjort, sier han.

– Uten at det er noen unnskyldning, så er det uvitenhet bak det. Hans hensikt var ikke å bedrive homohets, men det var det han gjorde ved å bruke de ordene, sier 30-åringen.

Da Kastrati la seg flat sent søndag kveld, sa han at han ikke visste den fulle betydningen av ordet han hadde ytret.

les også Dommer Hagen om hetsen mot Fagermo: – Hører ikke hva som blir sagt

– Sannsynligvis kommer hele Norge til å tro at dette er den dårligste unnskyldningen en fotballspiller noensinne har kommet med, men sannheten er at jeg ikke visste hva «soper» betydde. Jeg har dessverre hørt det altfor mange ganger og jeg trodde det betydde noe sånt som «idiot», sa Kastrati til VG sent søndag kveld.

Pellegrino sier han velger å tro på lagkameratens forklaring.

– Jeg visste hva ordet betyr, men jeg har lest og hørt at det var andre som ikke visste det. At han sier han ikke visste, tror jeg på. Hvis du ser intervjuet han gjorde med Eurosport, så ser du at det er en fyr som ikke forstår betydningen av hva han har sagt, sier Pellegrino.

– Jeg håper og tror han hadde reagert annerledes hvis han hadde visst betydningen.

– Hadde du trodd på forklaringen hvis det var en fra motstanderlaget som gjorde det samme?

– Ja. Det handler om hva slags menneske du er. Jeg hadde trodd på personen, men jeg hadde ikke støttet ordene eller handlingen. Vi fotballspillere er blant de største forbildene i dette landet. Vi skal gå foran og vise vei for de yngre. Vi har en stor stemme, sier Pellegrino.

Publisert: 26.10.20 kl. 15:08

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 22 19 2 1 73 – 25 48 59 2 Molde 22 14 1 7 54 – 27 27 43 3 Rosenborg 22 12 6 4 42 – 22 20 42 4 Vålerenga 22 11 6 5 37 – 28 9 39 5 Odd 21 12 2 7 40 – 32 8 38 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også