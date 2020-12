Nok en nedtur for Arsenal – utvisning og poengtap mot Southampton

(Arsenal - Southampton 1–1) Nedturene ser ikke ut til å ta slutt for Mikel Arteta & Co. London-klubben har kun to poeng på de seks siste ligakampene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Selvsagt var det Theo Walcott som løp gjennom og vippet ballen i mål mot gamleklubben.

Che Adams tverrvendte og spilte en nydelig stikker til den tidligere Arsenal-spilleren, som løftet den over skulderen til en utrusende Bernd Leno.

Deretter utlignet Arsenal ved Pierre-Emerick Aubameyang, men det ble bare ett poeng på London-laget.

Det var den gabonske spissens tredje ligamål for sesongen. Det forrige målet kom på straffe mot Manchester United 1. november.

I samme periode har også laget slitt voldsomt med å score. På de siste åtte kampene har de kun scoret tre mål i Premier League.

Kun West Bromwich, Burnley og Sheffield United har scoret færre mål denne sesongen.

TØFF TID: Det vil seg ikke for Pierre-Emerick Aubameyang eller Arsenal om dagen. Foto: ADRIAN DENNIS / X01348

Verst i klassen

Det ble ikke enklere da Gabriel Magalhães ble sendt av banen med sitt andre gule kort.

Det var det syvende røde kortet Arsenal har fått under Mikel Artetas ledelse. Ingen lag har fått like mange.

På tampen hadde Rob Holding en ball i tverrliggeren, men det endte 1–1 på The Emirates.

UTVIST: Dommer Paul Tierney holder opp det røde kortet og viser ut Gabriel Magalhães, som fikk sitt andre gule kort etter å ha felt Theo Walcott. Foto: Adrian Dennis / PA Wire

Sterk Everton-seier

Etter en tøff periode har Everton kommet tilbake på vinnersporet. Seier mot Chelsea ble fulgt opp av en sterk 2–0-seier borte mot Leicester.

Richarlison smalt inn 1–0, før Mason Holgate doblet og sikret seieren. Senere i kampen tittet Lee Mason på VAR-skjermen for å se om Leicester fortjente straffe, men Ayoze Perez fikk ikke medhold.

Også Leeds slo tilbake. Etter to strake ligatap vartet de opp med en sterk 5–2-seier mot Newcastle.

Patrick Bamford, Rodrigo, Stuart Dallas, Ezgjan Alioski og Jack Harrison scoret for vertene. Jeff Hendrick og Ciaran Clark scoret bortelagets mål.