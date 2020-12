Berisha senket gamle lagkamerater: − Jeg elsker Viking

STAVANGER (VG) (Viking - Brann 2–0) Veton Berisha (26) scoret sitt første mål mot gamleklubben da Viking vant vestlandsderbyet.

Det har kokt i Viking etter at det torsdag forrige uke ble klart at Bjarne Berntsen er ferdig som hovedtrener etter sesongen. Så sent som tirsdag valgte Thor Steinar Sandvik å trekke seg som styreleder i Viking Fotball AS.

Men Viking-spillerne så på ingen måte preget ut av situasjonen klubben står i da Brann kom på besøk onsdag kveld, og Stavanger-klubben tok sin fjerde strake seier.

– Det var kjekt å spille kamp igjen, og fremdeles vise at vi er et godt lag, sier Berntsen til VG.

Allerede etter 17 minutter satt den første for kvelden. Zymer Bytyqi lempet ballen i bakrom, der Berisha og Ole Martin Kolskogen endte i løpsduell. Brann-stopperen gikk i bakken, men dommer vinket spillet videre.

Dermed kom Berisha alene med Håkon Opdal, og Viking-spissen prikket ballen sikkert nede i hjørnet mot gamle lagkamerater.

– Det er alltid kjekt å score mot gamle lagkamerater. Samtidig hadde det vært kjekkere med supportere på tribunen. Da hadde det vært en helt annen ramme rundt kampen, sier Berisha til VG.

I feiringen tok han seg til Viking-logoen, men han sier det ikke lå noe bak det.

– Egentlig ikke så mye. Jeg elsker Viking, og det er derfor jeg kom hit, sier Berisha.

Viking skapte flere gode muligheter før hvilen, men verken Yann-Erik de Lanlay eller Sondre Bjørshol fikk ballen i mål. Da sto det 1–0 til pause.

Vertene fortsatte å presse på i andre omgang, og etter halvspilt omgang doblet de ledelsen. Fredrik Torsteinbø spilte gjennom til Ylldren Ibrahimaj som pirket inn 2–0.

– Etter 1–0-scoringen synes jeg vi kontrollerte mye inn til pause, før vi leverte en veldig god andre omgang, sier Berntsen.

Flere scoringer ble det ikke, og Brann må reise tomhendt hjem til Bergen.

– Det virker som vi kollapser litt defensivt. Offensivt synes jeg vi er god når vi har ballen, men defensivt må vi samle oss alle elleve, og det klarer vi ikke etter det første målet. Vi tar med oss null poeng, og det er skuffende, sier Kristoffer Barmen til Eurosport.

