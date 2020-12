HJEM: Arnór Smaráson er ferdig i Norge. Foto: Geir Olsen

Arnór Smárason ferdig i Lillestrøm – returnerer til Island

Lillestrøms redningsmann fra 2018-sesongen reiser hjem etter 17 år i utlandet.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg har skrevet under toårskontakt med den beste klubben på Island, nemlig Valur. Etter 17 år i utlandet og mange fine minner, så synes jeg det er bra tidspunkt å flytte hjem nå i en alder av 33 år neste år, sier Smárason til VG.

Islendingen er klar på at dette ikke er slutten for ham som fotballspiller.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Jeg har fortsatt mye å bidra med, så da passer det fint å flytte hjem siden jeg også har vært ute med en skade. Deilig å avslutte med et opprykk.

Høydepunktet fra tiden i Norge er da han bidro sterkt til at klubben holdt plassen i 2018.

– Det halvåret var det absolutte høydepunktet for meg i Lillestrøm og et stort høydepunkt i karrieren også.

Det ble emosjonelt da LSK ble klare for opprykk:

De to siste sesongene har han slitt voldsomt med skader.

– Jeg hadde selvsagt høyere forventninger da jeg skrev under en ny avtale med Lillestrøm. Nå ble ikke det som det skulle, men jeg har virkelig nytt tiden i Lillestrøm. De kommer alltid til å være min klubb i Norge.

– Det har vært en berg- og dalbane, men det er de fine øyeblikkene man kommer til å huske. Jeg spilte skadet store deler av sesongen i fjor, det fikk jeg betale litt for i år.

Fem kjappe – Den beste spilleren du har spilt med? – Det må nok bli Martin Braithwaite. Vi var en fin duo i Esbjerg. Han spiller i Barcelona, det sier ganske mye. Men Gudjohnsen på sitt beste var også ganske bra. Han har jo også spilt i Barcelona. – Den beste spilleren du har spilt mot? – Jeg er heldig som har spilt mot mange gode. Jeg har spilt mot Cristiano Ronaldo i landskamp og Luis Suárez i Ajax. Det er vel et ok svar? – Beste trener? – Mange gode. Trond Sollied har jeg høyt oppe. Det var han som ga meg det virkelige gjennombruddet i Heerenveen. – Beste kompis i fotballen? – Mats Solheim er en god kompis. Vi lærte å kjenne hverandre i Hammarby. Han flyttet til Oslo han også, så vi har holdt kontakten bra. Det finnes veldig mange bra mennesker, men hvis jeg må velge bare én, blir det ham. – Noe du vil avslutte med å si? – Jeg vil takke Lillestrøm for hjelpen i den tøffe perioden. Jeg må takke klubben, men også Lillestrøm ledd- og muskelklinikk. Hvis det ikke hadde for dem, så hadde det tatt lenger tid for meg å komme tilbake. Vis mer

Nå er skadesituasjonen såpass lovende at han er aktuell for troppen i siste kamp mot Grorud. Opprykket er allerede sikret.

– Det er deilig at Lillestrøm er tilbake der de hører hjemme. Drømmen er å kunne løpe inn på Åråsen-matta en siste gang. Det kan bli litt emosjonelt. Det er jo også siste kampen min i utlandet, så jeg håper å få noen minutter.

– Hva kommer du til å se tilbake som de største høydepunktene fra utenlandskarrieren?

– Først og fremst ser man tilbake på titlene man har vunnet: Nederlandske og danske cupen. Man tar med ganske mye fra alle steder man har vært. Menneskene, språkene man har lært og kulturene man har opplevd. Men det er klart at 2018-sesongen henger høyt. Å bidra til at de holder seg oppe, det var stort.

– Det er ikke slutt ennå. Jeg går til den beste klubben. De satser og skal ut i Champions League-kvalik, det gleder jeg meg veldig til å være med på.

Smárason ser også tilbake på 26 landskamper og tre mål for Island.

– Er du bitter på Lars Lagerbäck for at du ikke fikk være med i EM i 2016?

– Jeg er ikke bitter på Lagerbäck. Jeg er glad for at jeg fikk være med ganske mye under hans ledelse. Han er fantastisk og jeg har lært mye av ham.

32-åringen legger ikke skjul på at han vurderer å bli trener etter at karrieren er over.

– Det er utrolig viktig at man har fått oppleve så mange ulike trenere. Da kan man legge det sammen og danne sin egen oppfatning av hvordan man bør gjøre det.

– Drømmen må jo være å ta over Lillestrøm en gang. Bjørn Bergmann Sigurdarson som sportssjef når og meg som hovedtrener, det kan man vel si med glimt i øyet, ler Smárason, før han raskt legger til:

– Og Frode Kippe som assistent og dødballekspert, selvsagt.

Publisert: 09.12.20 kl. 13:44 Oppdatert: 09.12.20 kl. 14:05

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 28 24 3 1 96 – 32 64 75 2 Molde 27 18 2 7 67 – 32 35 56 3 Vålerenga 28 14 9 5 45 – 31 14 51 4 Rosenborg 27 13 6 8 46 – 34 12 45 5 Kristiansund 27 11 11 5 50 – 37 13 44 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om Eliteserien Lillestrøm SK