SPILLER MYE: Alexander Sørloth i kamp med Leverkusens Edmond Tapsoba (t.v.). Sørloth har startet fire av de fem siste ligakampene til RB Leipzig. Foto: CLEMENS BILAN / POOL / EPA

Nå venter Liverpool: − Sørloth har farten, men han mangler litt mot

Alexander Sørloth (25) har vært RB Leipzig-spiller i snart fem måneder. Muligheten er stor for at han blir å se mot Liverpool tirsdag kveld.

Publisert: Nå nettopp

For trønderen har startet fire av de fem siste RB Leipzig-kampene i serien og har vært på banen i 19 av 20 mulige bundesligakamper for klubben siden han kom til byen i det tidligere DDR.

– Sørloth glir stadig bedre inn i laget, sier Elena Boshkovska, journalist i Leipziger Volkszeitung og sportbuzzer.de, til VG.

– Man ser at mer spilletid gjør ham godt. Han har vært på banen i 19 kamper, har spilt 90 minutter i fem kamper og har vært åtte ganger i startoppstillingen. Han har fortalt meg at det det er veldig forskjellig å spille i RB Leipzig fra Trabzonspor, fortsetter Boshkovska - og forklarer:

– Her i Tyskland blir det lagt mye større vekt på det taktiske. I Tyrkia skulle han bare sørge for å score mål. Dessuten har det jo vært vrient med treningstid, fordi kampprogrammet er så tett. Han fikk ikke tid til å spille seg inn - og medspillerne bli kjent med ham. Så det er en logisk konsekvens at han har trengt tid til å bli vant til hvordan man spiller i Bundesliga, sier journalisten som følger RB Leipzig tett.

– Er treneren fornøyd?

– Julian Nagelsmann er fornøyd med utviklingen, med de skritt som Sørloth har tatt. Jeg tror han trenger enda mer spilletid for å bli enda bedre. Han mangler definitivt ikke fart, men han mangler kanskje litt mot, mener Elena Boshkovska.

Selv om Sørloth har spilt mye, har det blitt få mål. Det eneste bundesligamålet kom mot Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund, i en kamp der nordmennene sto for tre av fire mål i kampen (3–1 til Dortmund).

Atskillig viktigere var Sørloths scoring mot Basaksehir i Champions League - da han ble matchvinner i 4–3-kampen.

Fotballbibelen Kicker har ikke vært så imponert av Sørloths spill. Han har dårligst gjennomsnitt av samtlige RB Leipzig-spillere - men er samtidig blant dem som har vært på banen i flest kamper.

Tyske aviser er først og fremst opptatt av at RB Leipzig kan gjøre krisen enda verre for tyske Jürgen Klopp. Ligamesterskapet kan være tapt, og Liverpool er også ute av de hjemlige cup’ene. Dermed er Champions League enda viktigere.

Sørloth og de andre RB Leipzig-spillerne har fått en gulrot som heter 25 millioner kroner, som de får i bonus om de skulle klare å slå ut Liverpool.

– Liverpool er litt favoritt, mener RB Leipzig-sjef Nagelsmann.

VG-tips: RB Leipzig-Liverpool

* Da er vi gang igjen med Champions League. Det er åttedelsfinale og første kamp av to - og akkurat denne kampen spilles på nøytral bane i Budapest.

* RB Leipzig kom seg helskinnet igjennom en tøff gruppe med Paris Saint-Germain, Manchester United og Istanbul Basaksehir - der laget sikret tolv poeng av 18 mulige.

* I Bundesliga er de nærmeste gull-utfordrer til Bayern München - med fire seirer på fem siste. Fredag ble Augsburg slått 2-1.

* Liverpool har tapt fem av åtte siste matcher i alle turneringer (2-1-5). Gjestene har selvfølgelig vært uheldige med alle skadene - særlig i forsvaret. Men må uansett få satt en stopper for det som begynner å ligne en kollaps.

Åpen kamp, men vi gjør et forsøk med et RB Leipzig-forslag til 2,90 i odds. Spillestopp er kl. 20.55. Kampen ser du på TV 2 Sport 1 og Viaplay.