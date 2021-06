Innbytterne sikret seieren for Østerrike etter forsvarsblemme

(Østerrike - Nord-Makedonia 3–1) Østerrike gjorde det vanskelig for seg selv med en ordentlig forsvarsblemme i EM-åpningen, men to innbytterscoringer gjorde at de slapp med skrekken.

Andreas Hellenes

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Uansett hva resultatet skulle bli, så ville kveldens kamp mellom Nord-Makedonia og Østerrike være en ekstra stor anledning for de førstnevnte. De deltar nemlig i EM for første gang noensinne denne sommeren.

Men etter 18 spilte minutter tråkket Østerrike inn festbremsen når høyreback Stefan Lainer fant veien til nettmaskene etter en strøken lissepasning av Marcel Sabitzer.

DRØMMEÅPNING: Fra denne spisse vinkelen sendte Lainer Østerrike i føringen. Foto: Mihar Barbu / POOL / AFP POOL

Men etter en drømmeåpning skulle østerrikerne selv snu alt på hodet.

En tilsynelatende enkel klarering fra Martin Hinteregger gikk rett i Sabitzer før den trillet inn i farlig område fremfor mål. Når både midtstopper David Alaba og målvakt Daniel Bachmann ikke kommuniserte godt nok, endte det hele i en kollisjon mellom de to før ballen la seg perfekt til rette for Pandev som trillet ballen inn i åpent nett.

KAOS: Her har Pandev nettopp trillet inn utligningen, og Nord-Makedonias første EM-scoring noensinne, etter en forsvarstabbe. Foto: Mihai Barbu / AFP

Etter utligningen var det en jevnspilt kamp frem til det 78. spilleminutt. Da prikket David Alaba et perfekt innlegg på innbytter Michael Gregoritsch fot - og spissen kunne breiside landet sitt tilbake i ledelsen.

Når Nord-Makedonia mot slutten måtte frem for å jakte scoring ble rommene større i deres bakre rekker. Det utnyttet Marko Arnautovic til det fulle når han rundet EM-debutantenes sisteskanse og trillet inn 3–1.

SCORET: Tidligere West Ham-spiss Arnautovic satte spikeren i kista med 3–1-scoringen. Angrepsspilleren ble byttet inn et kvarter ut i andre omgang og hadde et friskt innhopp. Foto: Robert Ghement / POOL EPA

De neste kampene i gruppe C spilles torsdag 17. juni. Da skal Nord-Makedonia få bryne seg på Ukraina, mens Østerrike skal møte Nederland på Johan Cruijff Arena i Amsterdam.