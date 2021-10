18-årig trønder ødela for Rosenborg med drømmetreff

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg - Vålerenga 2–2) I 2019 tapte Rosenborg kampen om det Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo (54) kaller «det største talentet» han har sett. 1. oktober 2021 satte dette talentet - trønderen Odin Thiago Holm (18), spikeren i kista for RBKs gullkamp.

Med et helt fantastisk skudd, rett i krysset fra utenfor 16-meteren ødela 18-åringen «åpningsfesten» med 16.618 tilskuere på Lerkendal Stadion.

Odin Thiago Holm ble kalt «judas» da han valgte Vålerenga. Nå fikk han gitt sitt svar til trønderpublikummet, som egentlig skulle sett han skapte denne typen magi i hvit og sort trøye.

Det endte 2–2 i Trondheim i en svært underholdende kamp, der RBK-kaptein Markus Henriksen ble utvist rett før pause.

Den var korrekt, men da Noah Jean Holm gikk i bakken på overtid ropte Rosenborg på straffe. Det fikk de ikke. Til tilropene «dommerj**el» forlot Rohit Saggi og dommerteamet Lerkendal-matten.

Med ni poeng til Bodø/Glimt på tabelltopp og seks til Molde, har uansett to utvisninger blitt skjebnesvangre for Rosenborg de siste to kampene.

VIF best i gang

Et offensivt oppstilt hjemmelag skulle revansjere det tunge 1–0-nederlaget for Kristiansund før landslagspausen. Men det var Vålerenga som kom best i gang på Lerkendal stadion. En frisk og tent Amor Layouni leverte nær sesongbeste på sin venstreving, og fant Seedy Jatta med et presist innlegg etter 20 minutter.

18-åringen var det ingen RBK-stoppere som fant - alene i feltet nikket han Vålerenga i føringen.

Skulle det være et fjernt håp om gulljakt for Rosenborg denne høsten, så måtte Oslo-laget slås på hjemmebane.

Det husket plutselig RBK-erne som våknet umiddelbart etter 0–1. Artisten Stefano Vecchia varmet opp til sin egen låt «Alla andra» over høyttaleranlegget på arenaen, og varmet publikum med sin pasning til Erlend Dahl Reitan inne i 16-meteren. Han slo inn på låret til Noah Jean Holm som traff tverrliggeren. Returen kranglet Vecchia i mål.

Deretter fulgte sjanser for både Dino Islamovic og Markus Henriksen som var tilbake etter sine skadeavbrekk. Men mens hjemmepublikummet nå sto på bena og skrek av full hals i fem intense minutter etter ledermålet, så gikk «trøkket» til hodet på Henriksen. Den tidligere landslagsspilleren, med gult kort fra før, gikk inn med knotter og fart i en duell med Oldrup Jensen offensivt i banen. Et klart gult nummer to, nærmest direkte rødt i seg selv. Etter to leddbåndsskader siden han gikk av banen i serierunde 2 mot Viking med den første, ble comebacket kortere enn han hadde sett for seg.

Nok en utvisning for Rosenborg, som fikk Adam Andersson sendt av mot KBK sist runde.

Kunst fra unggutta

Der Vålerenga nå hadde 11 mot 10 mann, så hadde Rosenborg Emil Konradsen Ceide. 20-åringen er kanskje Eliteseriens beste spiller i driblesituasjoner én-mot-én. Og da gjestene skrek på frispark foran 16-meteren, snappet Per Ciljan Skjelbred ballen. Det var en Bundesliga-timing over hans stikker til Ceide. RBK-kometen fikk ballen i riktig øyeblikk, men akselererte også så VIF-forsvaret ble stående igjen som statister. Skuddet, via benet til Näsberg, skapte et av årets tørste fotballbrøl på norske tribuner.

Men Odin Thiago Holm stilnet altså det, og kallet frem piping. Selv uten at Oslo-klubben greide å vinne.

Øyeblikket han skapte vil likevel huskes lenge.