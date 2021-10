VEID OG FUNNET FOR LETT: Erik Botheim og Ola Solbakken feirer sistnevntes kanonscoring mot Strømsgodset søndag. Begge har fortid i Rosenborg-akademiet, begge ble avskrevet og begge har herjet for serielederen i Eliteserien.

Solbakken ble vraket i Rosenborg: − Ikke det beste og sunneste for talentutvikling

BODØ (VG) Mens Erik Botheim (21) aldri slo gjennom i Rosenborg, fikk ikke Ola Solbakken (23) engang A-lagskontrakt med trønderne.

Fire år etter at Melhus-junioren innså at han aldri ville få muligheten i Rosenborg, er Ola Solbakken brennhet i Bodø/Glimt.

– Da var nåløyet litt vanskeligere enn nå, men jeg følte meg mer enn god nok til å trene med A-laget. Men jeg trente ikke med A-laget, jeg trente med de i to måneder og så ble det ingenting.

– Jeg vet ikke hvordan det er nå, men fra da jeg var der, så føler jeg ikke at de driver det beste og sunneste for talentutvikling, sier Solbakken, som fulgte opp seieren mot Roma med denne perlen mot Strømsgodset:

– Naiv

I 2017 – samme år som Rosenborg for første gang i klubbens da 100 år lange historie spilte en kamp uten en trønder i startoppstillingen – spilte 1998-modellen finale i Telenor Cup sammen med nettopp Erik Botheim på G19-laget.

Som sisteårsjunior innså Solbakken at han var nødt til å komme seg videre for å få fart på karrieren, til tross for at han nettopp hadde blitt skadefri og fikk blandede signaler.

– Jeg hadde ordnet et prøvespill med Stabæk, men da sa Trond Henriksen «nei, jeg tror at du kan få A-lagskontrakt». Jeg var såpass naiv at jeg ikke sa det jeg ville sagt nå: «jeg trener ikke med A-laget engang, så jeg kommer aldri til å få A-lagskontrakt», sier Solbakken.

Hareide-ros

Nåværende RBK-trener Åge Hareide sier han har hørt at Solbakken var et veldig stort talent da han var i Rosenborg-akademiet, men sier han ikke kjenner til hvorfor trønderen aldri fikk sjansen.

– Det kan være forskjellige årsaker, men det må spillere eller ledere som var i klubben den gangen, svare på. Det kan ikke jeg gjøre.

– Ville han passet inn i RBK?

– Ja, det er det ingen tvil om. Han er en dyktig spiller. Men han sier selv at han har tatt grep med tanke på sin egen personlighet, for å bli så bra som mulig, og det er viktig, sier Hareide etter storseieren over Sandefjord søndag:

Rød tråd

Solbakken mener selv at det er én tydelig forskjell mellom Rosenborg og Glimt.

– Jeg føler ikke at det var noen rød tråd fra RBK-akademiet og opp. Det føler jeg at det er her. Jeg tror det er veldig sunt at akademiet og A-laget har kontor rett ved siden av hverandre, sier venstrekanten akkurat idet Bodø/Glimt-legenden Ørjan Berg, som er daglig leder i barne- og ungdomsavdelingen til Bodø/Glimt, passerer bak ham.

Solbakken spilte på rekruttlaget til Rosenborg og leverte varene der. I 6–1-seieren over Strindheim imponerte han såpass at Ranheim – som hadde fulgt med på Solbakkens situasjon – bestemte seg for å gripe sjansen med begge hender.

– Jeg hadde veldig flaks med at Ranheim rykket opp den sesongen. Jeg fikk en veldig fin tid i Ranheim og var veldig heldig som endte opp med å gå fra 3. divisjon til Eliteserien.

Og til slutt til 6–1 over Roma i en europacup.