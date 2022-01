ETTERTRAKTET: Odd-spilleren Markus Kaasa (24) ender etter alt å dømme i Molde.

Opplysninger til VG: Kaasa nærmer seg Molde – Odd i ferd med å akseptere bud

Odd er i ferd med å godta Moldes bud på midtbanespilleren Markus Kaasa (24). Dermed tyder det meste på at han blir Molde-spiller.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det får VG opplyst fra informert hold.

Telemarksavisa har tidligere meldt at Kaasa fikk lov av Odd til å reise til Molde etter at Varden først omtalte interessen.

Nå skal klubbene være enda et steg nærmere enighet, noe som etter alt å dømme betyr at 24-åringen ender i Molde.

– For å være helt ærlig så har jeg blandede følelser rundt dette. På den ene siden er det en mulighet som ikke alltid dukker opp hvis det skulle bli en overgang. På den annen side vil jeg gjerne hjelpe Odd til en bedre sesong enn det vi viste i fjor, sa Kaasa til TA i helgen.

I sommer meldte Avisa Nordland at Bodø/Glimt la inn et bud på 24-åringen, et bud som etter det VG erfarer skal ha vært på rundt fem millioner kroner.

Det er foreløpig ikke kjent hva Molde betaler for Odds midtbanespiller.

– Molde er en seriøs klubb som gjør ting riktig, så denne interessen tar vi på alvor, sa Tore Andersen til TA i helgen.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Molde-direktør Ole Erik Stavrum eller daglig leder i Odd, Einar Håndlykken.