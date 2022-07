GÅR FOR Å BRYTE FÆL STATISTIKK: Maren Mjelde og landslaget har gått åtte timer uten scoring i EM-sluttspillssammenheng. Her fra VM-kvalifiseringskampen mot Polen i April.

Åtte timers norsk måltørke i EM-sluttspill: − Ingen forbannelse

Norges kvinnelandslag går på banen mot Nord-Irland torsdag for å bryte en fæl statistikk: Over åtte timer uten scoring i EM-sluttspill.

Norge har tatt medalje i fire av fem EM på 2000-tallet (sølv i 2005 og 2013, bronse i 2001 og 2009), men i de siste kampene virker det som det har hvilt en forbannelse over laget. Det har ført til fullstendig måltørke og fire tap på rad.

Norge har ikke scoret i EM-sluttspill siden åpningsminuttene av semifinalen i 2013. Da scoret Marit Fiane Christensen i det 3. minutt mot Danmark i Norrköping. Siden ble det 0-1-tap for Tyskland i finalen, og fire år senere stupte Norge ut i gruppespillet etter resultatene 0-1 (Nederland), 0-2 (Belgia) og 0-1 (Danmark).

Sammen med de 118 siste minuttene i semifinalen for ni år siden er fasit 478 EM-minutter uten scoring. Inkludert tilleggstid har man passert åtte timers måltørke allerede før avspark i Southampton torsdag.

– Forrige EM gikk dårlig, men i de to før det gikk det veldig bra. Jeg synes det er feil å si forbannelse, sier lagkaptein Maren Mjelde til NTB.

– Vi vet hva som skjedde sist. Nå kommer vi til et EM vi har forberedt oss godt til, og vi har tenkt å slå fra oss.

Straffemisser

Norge har ikke på noen måte vært uten sjanser i løpet av den langvarige måltørken. Blant annet har laget misbrukt tre straffespark. Trine Rønning og Solveig Gulbrandsen misset fra 11-metersmerket i finalen mot Tyskland i 2013, Caroline Graham Hansen i gruppekampen mot Danmark fire år senere. Flere stolpetreff og annullerte scoringer har det også vært.

Helt umulig har det ikke vært å få ballen i mål på reglementert vis. Etter at semifinalen mot Danmark i 2013 endte 1-1 etter ekstraomganger, imponerte de norske i straffesparkkonkurransen og vant den klart etter at Gulbrandsen, Cathrine Dekkerhus, Mjelde og Rønning alle scoret. Men mål i straffesparkkonkurranse regnes ikke i målstatistikk.

– Det er absolutt på tide å gjøre med måltørken. Det var mye som ikke stemte i forrige EM. Sånn er fotballen, det kommer perioder der det ikke stemmer, men vi må klare å snu det. Vi viste i forrige VM at vi har tatt steg fra det EM-sluttspillet, og nå har det gått noen år til, sier Guro Reiten til NTB.

Selvtillit og erfaring

Norge var en av tre nasjoner som vant alle sine kamper i EM-kvalifiseringen, og laget har vunnet sine fem siste kamper før alvoret starter i England.

– Vi kommer til EM med masse selvtillit og litt mer erfaring. Vi vet hva som skal til for å lykkes, så får vi håpe at vi får det fram, sier Reiten.

Alt ligger til rette for at måltørken brytes mot Nord-Irland, et lag Norge slo 6-0 både i Belfast og Stavanger i EM-kvalifiseringen.

– Selvsagt har vi lyst til å juble for noen scoringer igjen. Det er det vi jakter hele tiden, sier Mjelde.

I kvalifiseringen scoret Caroline Graham Hansen (3), Amalie Eikeland (2) og Guro Reiten i bortekampen mot Nord-Irland, Lisa-Marie Utland (2), Graham Hansen (2), Reiten og Ingrid Syrstad Engen i hjemmekampen.