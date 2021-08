Dette betyr et kommersielt samarbeid.

NYTT BEITE: Kristoffer Ajer i Brentford-drakt, her mot Valencia og Manu Vallejo. Fredag er det Premier League-start mot Arsenal. Foto: John Walton / PA Wire

Thorstvedt jubler på Ajers vegne: − En kjempeovergang

Erik Thorstvedt, TV 2-ekspert og tidligere keeperbauta på landslaget, er svært positiv til Kristoffer Ajers (23) overgang til Brentford.

– Blir du kjøpt av Brentford, har de gjort hjemmeleksene. Klubben er dypt drevet av analyser. Dette kjøpet er ikke gjort på impuls. Det må være en betryggelse for Kristoffer også, sier Thorstvedt og fortsetter:

– Når de først henter han, vet du også hvordan de vil utnytte han best mulig og få han enda bedre.

Etter fem år i den skotske storklubben Celtic ble Rælingen-mannen solgt til Brentford, nyopprykket i Premier League. Fredag venter Arsenal hjemme i Premier League-sesongens første kamp, klokken 21.00.

les også Celtic-sjefen slår tilbake etter Solbakkens Ajer-beskjed: – Respektløst

– Det er et steg opp for ham, og det kan hende han kjenner det de første kampene. Han har potensial til å ta steget opp. Ideelt sett gjør han det fra kamp én, men vi skal ikke bli urolige om det lugger litt i starten, mener Thorstvedt, som selv spilte en årrekke i Tottenham.

Brentford trenes av Thomas Frank, som har styrt klubben siden 2018. Det er første gang siden 1946–47 at Brentford skal spille på øverste nivå.

– Jeg tror det er en veldig bra greie å havne i den klubben. De har ressurser og kloke, bra folk i ledelsen. Jeg tror det er en kjempeovergang, sier Thorstvedt.

NY STORBY: Kristoffer Ajer har flyttet fra Glasgow til London. Foto: John Walton / PA Wire

Kristoffer Ajer fikk gode skussmål etter den siste treningskampen mot Valencia (2–1-seier). Da spilte han som høyre stopper i en trebackslinje.

– Vi tar med oss mye selvtillit fra oppkjøringen. Arbeidet vi legger ned i treningen hver dag er fantastisk. Og treneren og støtteapparatet analyserer alt, så vi er så godt forberedt, sa Ajer til klubbens Twitter sist uke.

les også Ajer fullførte Premier League-overgangen: – Guttedrømmen går i oppfyllelse

Landslagsstopperen gleder seg til å oppfylle drømmen om Premier League-fotball.

– Jeg gleder meg veldig. Jeg har drømt om dette siden jeg startet å spille fotball.

Brentford-manager Thomas Frank sier til TV 2 at han mener Ajer har stort potensial, og trekker særlig frem nordmannens ferdigheter med ballen.

– Jeg synes at Kristoffer er en av de mest spennende midtstopperne i Europa. Han har et kjempepotensial, og profilen hans passer perfekt med det vi ser etter i en midtstopper, sier Frank.

