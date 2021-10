PÅ TYNN IS: Ole Gunnar Solskjær har ikke mye å gå på foran Manchester Uniteds kamp mot Tottenham Hotspur i London lørdag ettermiddag. Bildet er fra sist søndags voldsomme nedtur mot Liverpool på Old Trafford.

Solskjær enda verre enn de sparkede

En rekke fotballeksperter mener Ole Gunnar Solskjær kan få sparken når som helst. Tall som sammenligner Manchester Uniteds norske manager med forgjengerne som har lidd den skjebnen, viser at de fort kan få rett.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har kommunisert med styret, og jeg forventer ikke at de skal gi meg noen forsikringer. Jobben min er å sørge for at vi reiser oss etter den svake perioden vi har vært inne i. Jeg er ikke her for å be om forsikringer, svarte Solskjær på spørsmål om hans posisjon som manager i Manchester United under en pressekonferanse fredag.

Etter 0–5-tapet for Liverpool på hjemmebane i Premier League for seks dager siden, møter Solskjærs stjernemannskap Tottenham Hotspur på bortebane lørdag ettermiddag klokken 18.30. London-laget ligger på 6. plass i ligatabellen, ett poeng foran United på 7. plass.

les også Solskjær slår tilbake: – Ikke kom med løgner om spillerne eller meg

– Nå er vi der at hvert resultat teller. Med seier i de to neste matchene, mot Tottenham og Atalanta, og en ok kamp mot Manchester City, så har Ole Gunnar Solskjær kjøpt seg mer tid, uttalte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til VG i går.

Manchester Uniteds ti siste kamper Manchester United - Newcastle 4–1 (Premier League)

Young Boys - Manchester United 2–1 (Champions League)

Manchester United - West Ham 0–1 (Ligacupen)

Manchester United - Aston Villa 0–1 (Premier League)

Manchester United - Villarreal 2–1 (Champions League)

Manchester United - Everton 1–1 (Premier League)

Leicester - Manchester United 4–2 (Premier League)

Manchester United - Atalanta 3–2 (Champion League)

Manchester United - Liverpool 0–5 (Premier League) Tap uthevet i fet skrift. Vis mer

I den sammenheng kan det være opplysende å kikke på resultatene i de 10 siste kampene. Sammenholdt med resultatene til tidligere sparkede United-managere, taler ikke de til Ole Gunnar Solskjærs fordel:

José Mourinhos 10 siste kamper som United-manager: Tre tap, 15 innslupne mål.

David Moyes 10 siste kamper som United-manager: Fire tap, 13 innslupne mål.

Louis van Gaals 10 siste kamper som United-manager: To tap, 11 innslupne mål.

Ole Gunnar Solskjærs 10 siste kamper som United-manager: Fem tap, 19 innslupne mål.

Et tap mot Tottenham vil bety at Manchester United har tapt seks av de ti siste kampene.

Foran det som kan vise seg å bli Solskjærs siste kamp - på Tottenham Hotspur Stadium 30. oktober - påpeker Sky Sports ekspertkommentator og tidligere Arsenal-spiller Paul Merson at Uniteds keeper David de Gea har vært en av Manchester Uniteds beste spillere.

Merson mener, ikke særlig originalt kanskje, at Uniteds rivaler i kampen om en lukrativ billett til Champions League håper Solskjær leder Cristiano Ronaldo & co til seier over Spurs i kveld - slik at han beholder jobben en stund til. Manager-skifter gir nemlig nærmest tradisjonen tro gjeldende klubb et sportslig løft. Det siste og beste eksemplet er Chelsea: Frank Lampard ut til fordel for Thomas Tuchel.

– Men du vet hva som kommer til å hende. Manchester United vil slå Tottenham, alt vil være greit en uke til. Så vil de få et (godt) resultat mot Atalanta (Champions League tirsdag), deretter vil de antakelig bli slått av Manchester City, uttaler Paul Merson til Sky Sports.

«Solskjær-tabellen» - levert av SofaScore - var en solskinnshistorie i sin spede begynnelse. Tre år etter at han tok over som United-manager, er den ikke like lystig for United-fansen:

Skottlands tidligere landslagssjef Alex McLeish mener på sin side Ole Gunnar Solskjærs fremtid som United-sjef er mørk - eller at alarmklokkene ringer - fordi det er sivet ut rapporter om garderobe-uro blant spillerne.

– Det kan være den største frykten for Ole. I stedet for at jeg kaster ham under bussen, kan det være en spiller som gjør det, uttaler McLeish i et intervju med Football Insider.