Det kan bli vrient å hente «en Solbakken» i fremtiden

Av Knut Espen Svegaarden

PÅ PODIET: Ståle Solbakken på nok en pressekonferanse med landslaget, fredag på Ullevaal stadion.

Norges Fotballforbund klarte å lande sin foretrukne kandidat til jobben som landslagssjef på senhøsten 2020. Spørsmålet er om det kan bli langt verre å finne en «Ståle Solbakken» i fremtiden.

«Jeg blir nok vanskelig å ha å gjøre med fremover,» sa Ståle Solbakken da samlingen med landslaget i mars var unnagjort. Det var da tre måneder til neste samling. Og rastløse Solbakken, vant til å jobbe daglig med spillere i klubb de siste 17 årene, så ikke akkurat fram til en så lang tid uten å jobbe aktivt med spillere.

Og da kan vi bare si: Det vil bare bli verre.

Da Solbakken endelig fikk «lov» til å treffe spillerne igjen, i juni, så var klubbsesongen slutt, spillerne lengtet etter ferie - og Solbakken hadde to uker på seg til å gjennomføre to reiser, fire kamper og prøve å få trent litt i tillegg til å forberede kampene.

Det blir landslagssamling i fort film, alt må forenkles, og du må være god og heldig for å få maksimalt ut av en slik samling.

Men det blir uansett stress.

Jobben som landslagssjef er stadig i endring.

La oss ta en konkret eksempel:

Landslaget i 2002, under Nils Johan Sembs ledelse, kontra landslaget i 2022, under Ståle Solbakkens ledelse:

2002 (10 kamper), fordelt på februar, mars, april, mai (to kamper), august, september, oktober og november.

2022 (åtte kamper), fordelt på mars, juni og september.

En enorm forskjell, i antall dager med spillerne, og dermed forberedelser til kamper. Da Drillo hadde stor suksess med landslaget på 1990-tallet, hadde han egentlig god tid til å drille en måte å spille på - og som var ganske avgjørende for at Norge lyktes på den tiden.

Men nå blir det færre og færre samlinger, skal vi tro signalene fra langt oppe i fotballsystemet. Nils Johan Semb hadde åtte samlinger med spillerne i 2002, Solbakken har tre i 2022 - til å forberede omtrent like mange kamper som Semb hadde 20 år tidligere.

Klubbene ønsker ikke å slippe spillerne fra seg, spesielt ikke til kamper klubblederne mener er uviktige (som Nations League), og alt tyder på at det i fremtiden bare blir slike samlinger som den Solbakken nærmer seg slutten på nå: Intense samlinger, to ganger i året, der alle kvalik-kamper må gjennomføres.

Så blir da spørsmålet: Hva fører det til når det gjelder treneres interesse for å være leder for et landslag? Hvem synes egentlig det er interessant å møte spillerne sine to ganger i løpet av et år? Jeg føler meg ikke sikker på at Ståle Solbakken, for eksempel, hadde tatt jobben som landslagssjef hvis det var beskjeden: «Du får to samlinger i året, resten av året har vi kontorplass til deg her på Ullevaal.»

Jeg tviler.

Omdreiningen i antall samlinger for landslagene kan føre til at enkelte forbund løser det ved at vedkommende trener er mer en leder, i forbundet, resten av året, og tar landslaget «ved siden av» - eller faktisk også at en jobb som landslagssjef kan kombineres med en jobb som klubbtrener.

Trond Sollied, tidligere trener i Bodø/Glimt, Rosenborg, Gent, Brugge og Olympiakos, har alltid ment at det går an å kombinere jobbene som klubb- og landslagsleder. Han tilbød seg å gjøre det også, i sin tid ...

Spørsmål blir til slutt hvem som skal sette foten ned, det går en nedre grense for hvor få dager du kan ha til disposisjon for å kunne gjøre jobben din best mulig med et landslag.

Og faren er i hvert fall at utvalget ambisiøse trenere, som er interesserte i en jobb som landslagssjef, går kraftig ned.

Kanskje står vi da igjen med at samtlige landslag ledes av trenere som tar jobben som den siste før pensjonen.

Og vil vi det?