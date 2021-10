BYTTET UT: Joshua King måtte gå av banen i kampen mellom Leeds og Watford med en skade.

King ut med skade for Watford – mot spisskrise for landslaget

Landslagssjef Ståle Solbakken har fått nok én ting å tenke på. Spiss Joshua King måtte ut med skade for Watford lørdag ettermiddag.

Skadeomfanget til King er i skrivende stund ukjent, men det kan være nok en dårlig nyhet for det norske landslaget før de svært viktige landskampene mot Tyrkia og Montenegro i starten av oktober.

Fra før er det allerede klart at Alexander Sørloth er ute med skade til landslagssamlingen som starter neste uke, mens Erling Braut Haaland er høyst usikker grunnet en muskelskade.

King gikk først ned for telling fem minutter før pause og tok seg til baksiden av låret, etter at han tilsynelatende satte beinet forkjært ned i bakken etter en duell. Etter å ha fått behandling ute på banen i et drøyt minutt, kom han seg opp på beina igjen og han kom også inn igjen i kampen, men på overtid i den første omgangen måtte han ut på grunn av smellen han pådro seg.

SKADE: Joshua King pådro seg en skade i kampen mot Leeds lørdag ettermiddag.

Borussia Dortmund-trener Marco Rose fortalte under en pressekonferanse fredag at Haaland ikke reiser på landslagssamlingen, men landslagslege Ola Sand holdt døren så vidt på gløtt for Haaland på fredag og sa da at de hadde et lite håp.

– Vi venter til i morgen ettermiddag før vi vet noe mer, skriver Sand i en SMS til VG lørdag om Haalands situasjon.

I den norske troppen er både King og Haaland tatt ut, med Veton Berisha og Kristian Thorstvedt som de to andre angriperne som for øyeblikket har en plass. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm) , Erik Botheim (Bodø/Glimt) og Ohi Omoijuanfo (Molde) har alle vært aktuelle for troppen.

Norge ligger på annenplass i gruppe G etter seks kamper, likt på antall poeng som gruppeleder Nederland. Kun gruppevinneren kvalifiserer seg direkte til VM, mens en annenplass i gruppen gir en mulighet til å komme seg videre gjennom et cupspill.

Tyrkia og Montenegro ligger begge tett bak i gruppen, henholdsvis to og fem poeng bak Norge og Nederland. Dermed er det to svært viktige kamper som venter for landslaget. Kampen mot Tyrkia spilles i Istanbul 8. oktober, mens kampen mot Montenegro spilles hjemme på Ullevaal Stadion 11. oktober.