RETUR: Stefan Strandberg skal igjen spille for Vålerenga.

Strandberg klar for Vålerenga: − Har vært en helt surrealistisk situasjon

VALLE (VG) 10 år etter at han dro fra Vålerenga, har Stefan Strandberg (32) igjen signert for Oslo-klubben.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Strandberg ble presentert på en pressekonferanse på Valle 14.00 – som VG tidligere meldte tirsdag.

TV 2 var først ute med nyheten om Strandbergs retur.

– Det er deilig å endelig lande det. Det har vært en sommer med mange tilbud, mange inntrykk og ting man skal tenke over. Det er fint å ha det på plass nå, sier Strandberg til VG.

32-åringen har nå signert en kontrakt som strekker seg ut 2024.

– Vålerenga betyr ekstremt mye for meg. Jeg har vært her i mange år før, og Oslo er hjem for meg. Alle er enige om at Vålerenga har underprestert i mange år, og jeg håper jeg kan bidra på en god måte, slik at vi kommer tilbake mot toppen, sier han videre, og legger til:

– Det er litt trist at Vålerenga vaker midt på tabellen.

Sportssjef Joacim Jonsson var meget fornøyd med å kunne presentere Strandberg som Vålerenga-spiller.

– I dag står vi her med stolthet. Det er sjeldent en norsk klubb klarer å signere en spiller som er en bærebjelke på det norske landslaget. Stefan har hatt tilbud fra Italia, Frankrike og flere klubber i Europa. Det sier litt om hvor mye Stefan ønsket å spille i Vålerenga, og hvor mye Vålerenga betyr for ham, sier han.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo kaller det en «monumental signering».

Jonsson forteller at prosessen med å hente Strandberg har pågått siden midten av april, og at Jonsson var nede i Italia for å besøke ham i slutten av april.

RETUR: Stefan Strandberg (venstre) sammen med Morten Berre og Harmeet Singh under en Vålerenga-kamp i 2010.

– Det ble et gjennombrudd i helgen, og så har det gått ganske raskt de siste dagene, sier Jonsson.

Strandberg har under Ståle Solbakken vokst frem som en klar ener i midtforsvaret på det norske landslaget, men han har ikke spilt en klubbkamp siden november i fjor.

Midtstopperen spilte da for den italienske Serie A-klubben Salernitana, men var ute med skade over nyttår og ble ikke registrert for spill de siste månedene.

– Det har vært en helt surrealistisk situasjon i Italia, med det som skjedde der, sier Strandberg, og ber om at folk gir ham litt tid før han finner tilbake til sitt beste nivå.

KORT OPPHOLD I ITALIA: Strandberg var fast i midtforsvaret til Salernitana i starten av 2021/22-sesongen, men spilte sin siste kamp for Serie A-laget i november i fjor.

Sørlendingen har i sommer vært på jakt etter en ny klubb, og landslagstrener Ståle Solbakken har tidligere i sommer sagt til NTB at «uret tikker litt for ham».

– Jeg tror alle vet at landslaget er veldig viktig for meg. Hele den gjengen betyr mye for meg og jeg ønsker å oppnå suksess med den gjengen, sier Strandberg.

Nå har altså 32-åringen bestemt seg for å flytte hjem til Norge og spille for Vålerenga. Nylig forlot midtstopper Ivan Näsberg Vålerenga til fordel for greske PAOK.

FORSVARSSJEF: Stefan Strandberg har vært en bauta i det norske midtforsvaret under Ståle Solbakken.

Strandberg startet seniorkarrieren sin i Mandalskameratene, før han som 18-åring ble klar for Vålerenga i 2009. Der spilte han 59 seriekamper og scoret to mål. Han var også med på laget som tok sølv i serien i 2010.

Videre gikk turen til Rosenborg i 2012, hvor han spilte i tre og en halv sesong.

I løpet av årene i Rosenborg var han med på det norske U21-laget som tok bronse i U21-EM i 2013 og på høsten samme år debuterte han for A-landslaget.

Hans hittil siste kamp i Eliteserien var Rosenborgs 3–0-seier mot Odd i juli 2015. Den gang var det Dag-Eilev Fagermo, som nå er Vålerenga-trener, som ledet Odd.

Strandberg har siden spilt for Krasnodar, Hannover 96, Ural Yekaterinburg og Trapania, før han signerte for Salernitana i fjor sommer. Der ble han altså i ett år.

Midtstopperen kjøpte i 2020 en leilighet på 341 kvadratmeter på Aker Brygge, en leilighet han ifølge Finansavisen betalte 38 millioner kroner for.