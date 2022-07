BRORSKAP: Storebror Henrik sammen med Jakob Ingebrigtsen etter VM-gullet var sikret.

Jakob hyller storebror Henrik etter VM-triumfen: − Jeg har utnyttet ham

EUGENE/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) tok VM-gullet på 5000 meter på overlegent vis. Nå snakker han ut om hvorfor storebror Henrik (31) har vært så viktig for ham under mesterskapet i USA.

– Han er jo en fining og en emosjonell type som er glad i å ha det gøy. Han lager god stemning og ikke minst er han en ressurs i kampens hete når det virkelig gjelder.

Det sier Jakob Ingebrigtsen til VG etter at han på overlegent vis vant 5000 meteren natt til mandag norsk med tiden 13.09,24.

Mesterskapet er det første utendørsmesterskapet etter at løpebrødrene avsluttet trenerforholdet til pappa Gjert Ingebrigtsen. Filip Ingebrigtsen var selv kvalifisert til å delta i VM, men sto over med en skade. Det norske friidrettsforbundet hadde ikke trenerakkreditering til Henrik, men han fikk til slutt en akkreditering av det internasjonale forbundet og har dermed kunne støttet broren gjennom mesterskapet – sammen med forloveden til Jakob, Elisabeth Asserson.

– Har utnyttet ham

– Det viktigste er å ikke være alene. For det verste har vært når jeg lukker øynene og har vært for meg selv. Da går man bare og gnager på alt det samme, sier verdensmesteren om viktigheten av å ha folk rundt seg.

I møtet med den norske pressen kunne Ingebrigtsen fortelle hvordan storebror Henrik har hjulpet ham de siste dagene.

– Han legger til rette for alt og han vet jo at jeg gjerne ikke vil gjøre småting hvis jeg kan slippe. Han har virkelig vært på jobb for å sørge for at jeg skal bruke minst mulig krefter på alt som ikke har med bare det lille jeg skal gjøre, og det er å prestere så godt som jeg kan, sier 21-åringen.

– Han gjør alt mulig, men ikke minst det praktiske – fikse mat og sånne ting. Han er en god mann, han har virkelig hjulpet meg mye. Jeg kan jo si at jeg har utnyttet ham også, men han er virkelig en enorm ressurs, sier han med et smil.

På spørsmålet om han selv kunne tatt rollen som storebroren inntok under mesterskapet i Eugene, svarer han:

– Vi er forskjellig folk, og Henrik er nok en av de bedre av oss sånn menneskelig. Han er en «fine» mann. Jeg er stolt over å ha ham ved min side. Selv om man ikke er avhengig av noe som helst, er han alltid på tilbudssiden og da har jeg sluppet å bruke unødvendig energi.

VIKTIG: Henrik Ingebrigtsen har vært en viktig brikke utenfor friidrettsbanen for lillebror Jakob.

Den største oppgaven

I tillegg til storebror Henrik har også forloveden Elisabeth vært med til USA. Hun har hjulpet Jakob med å få tankene over på andre ting enn bare løpingen.

– Vi bor jo sammen hjemme og det er det å normalisere ting og gjøre at det ikke blir så utenom det vanlige. Nå er jo jeg her for å prestere, men det er fint å ha noen som du vet har lagt ned jobben. Hun er jo ikke på tredemøllen, men det er nesten, sier han om forloveden.

Henrik Ingebrigtsen sier til VG at han har bistått lillebroren med å «legge til rette for så mye som jeg kan».

– Min rolle er på en måte liten, men kan være viktig. Det er ingen som kjenner hans rutiner og behov bedre enn meg, så det gjør oppvarming og praktiske ting litt enklere, sier han til VG.

Han forteller videre om dagene etter sølvet til Jakob – hvor han jobbet med å få brorens tanker over på det positive.

VIKTIG: Forloveden Elisabeth Asserson har spilt en viktig rolle for Jakob Ingebrigtsen i USA.

– Den største oppgaven min var å få han i gang etter det «forferdelige» sølvet, som andre ikke forstår at man kan være misfornøyd med. Men jeg forstår innstillingen han har for å være villig til å gjøre jobben inn mot neste konkurranse. Å få han over på positive tanker, for det var jo ikke mange dagene å gjøre det på, sier han og fortsetter:

– Jeg og Elisabeth har litt samme rolle – vi er til stede og hovedrollen vår er å skape trygghet. Det blir nok av timer alene på hotellrom og i sitt eget hode, så jeg tror alle har godt av noe normalt – en viss rød tråd som ikke bare handler om neste økt eller konkurranse.

Neste stoppested for Jakob Ingebrigtsen er høydetrening i St. Moritz for å forberede seg til friidretts-EM. Det går av stabelen 15. til 21. august i München.