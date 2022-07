Molde lekte seg til enkel seier mot et tannløst Strømsgodset

(Molde – Strømsgodset 3–0) Det var aldri noen tvil om at alle tre poengene skulle bli igjen på Aker stadion.

– Vi har full kontroll på kampen og får et tidlig mål, sa målscorer Magnus Grødem til Discovery i pausen.

Angrepsspilleren fikk gå opp relativt alene da han nikket Molde i føringen allerede etter ti minutter.

– Det er dumt at vi slipper inn på dødball. Det er unødvendig, sa Godset-kaptein Gustav Valsvik til Discovery.

Til tross for den tidlige 1–0-ledelsen var ikke Molde-trener Erling Moe helt fornøyd med det laget viste i første omgang.

– Nei, det er jeg ikke. Jeg synes vi spiller vi av presset, men så stopper vi og går tilbake igjen, istedenfor at vi er tøffere i valgene våre. Vi spiller altfor mye på førstebevegelse og møtende bevegelser. Jeg vil ha mye mer bevegelser inn i rom, sa Moe.

MOLDE-JUBEL: Magnus Grødem gratuleres av lagkameratene etter å ha satt inn 1–0 for hjemmelaget.

Og etter pause skrudde Molde til et hakk. Ifølge VGs sjansestatistikk var det 12–0 i favør vertene, hvorav ti av dem kom etter pause.

– Molde er mange hakk bedre enn oss, sier keeper Viljar Myhra til Discovery etter kampen.

Hjemmelaget byttet også innpå friske bein, og det var to innbyttere som var sist og nest sist på ballen da Molde doblet ledelsen.

Erling Knudtzon stormet ned høyresiden, tittet opp og fant Ola Brynhildsen, som brukte et touch før han plasserte ballen i mål.

– Det begynner å krible etter å starte nå, sier Brynhildsen til Discovery etter to mål på to kamper som innbytter.

Viljar Myhra mente han ble forstyrret av David Datro Fofana, som ramlet like foran ham, men fikk ikke gehør hos dommer Ola Hobber Nilsen.

– Jeg opplever det som at Fofana ligger ved siden av meg og hindrer meg i å slenge meg, sier Myhra.

– Jeg blir hindret, men om det er frispark får noen andre avgjøre, sier han da han får se situasjonen.

Det var også en innbytter som satte den siste spikeren i kisten. Rafik Zekhini førte fremover og curlet ballen lekkert opp i det lengste hjørnet.

– Vi er skarpere når vi vinner ballen og inn på siste tredjedel, sier Erling Moe etter kampen.

Med tre nye poeng i boks er det fremdeles Molde som topper tabellen i Eliteserien, mens Strømsgodset kun har tatt to poeng på de fire siste kampene.

– Vi har en del å gå på, men vi har slitt mer tidligere også. Alt i alt så er Molde bedre enn oss, sier Strømsgodset-spiller Johan Hove til Discovery.

Nylig har Strømsgodset solgt spissen Lars-Jørgen Salvesen til Bodø/Glimt for en totalpakke som kan bli verdt 13 millioner kroner.

Jonatan Braut Brunes er ventet å bli Godsets nye spiss. Lillestrøm-spillerens låneavtale med Start ble nylig avsluttet, og ifølge VGs opplysninger er det kun formaliteter som gjenstår før han er klar for drammenserne.

Molde har på sin side lagt inn et bud på 12 millioner kroner for HamKam-spilleren Kristian Eriksen, ifølge VGs opplysninger. Midtbanespilleren bekreftet lørdag at han ønsker en overgang til moldenserne.