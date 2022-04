Kjartansson-dobbel på fem minutter holdt for Vålerenga: − En forrykende halvtime

VALLE (VG) (Vålerenga – Haugesund 2–1) Han ble byttet ut da Vålerenga jaktet mål i serieåpningen. Søndag viste Vidar Örn Kjartansson (32) at han stadig kan best når ballen skal inn.

Med begge Vålerengas mål sikret islendingen dermed 2–1-seier etter en sjanserik match på Intility.

– Perfekt kveld for meg, men det kunne vært bedre. Det kunne vært mer komfortabelt for laget. Vi må lære oss og drepe kampen. Men tre poeng ... Jeg er overlykkelig, sier spissen til VG.

Oppladningen til årets første hjemmekamp har ikke vært like god. Kjartansson har vært febersyk siden onsdag og følte seg først bra igjen på kampdagen. I 0–1-tapet for Molde forrige helg følte han seg derimot pigg, men da tok trener Dag-Eilev Fagermo ham av banen:

– Mot Molde følte jeg meg perfekt. Vi trengte mål for å utligne, så jeg var helt uenig med Dag-Eilev. Det skjer. To sterke personligheter, sier Kjartansson.

Også mot Haugesund ble tomålsscoreren tatt av i 2. omgang, men da følte han seg svimmel og mente det var korrekt. Forklaringen på hvorfor han ble plukket av sist, sier Fagermo at han forklarer kun til Kjartansson.

Men han snakker gjerne om hvorfor islendingen fremstår betydelig skarpere i år. VIF-spissen brukte bare fire minutter og fem sekunder av Haugesund-kampen på det samme han trengte åtte kamper, 491 minutter og tre måneder på i fjorårssesongen: To seriemål.

ISLANDSHELT: Vålerenga-spissen Vidar Örn Kjartansson jubler for 2–0-målet mot Haugesund

– Han har ikke vært så godt trent i Vålerenga som han er nå. Når vi skaper mye, vil han score mye, garanterer Vålerenga-treneren overfor VG.

Mot Haugesund kunne både Kjartansson og iallfall Vålerenga scoret mye mer. At de var ferdige med den biten da klokken viste bare fem minutter, ville man aldri trodd slik fortsettelsen var.

– Første halvtimen var veldig gøy, en forrykende halvtime der vi kjørte over dem. Der burde vi punktert kampen, men det klarte vi ikke, konstaterer Fagermo.

Begge målene til laget hans kom etter corner, den første før minuttet var spilt. Vegar Eggen Hedenstad svingte på hodet til Ivan Näsberg, som headet ned til Kjartansson. Med et akkurat passe arrogant hælspark flikket islendingen inn ledelsen.

På scoring to var det corner fra motsatt side og motsatt back: Leonard Zutas innlegg forsvant ut av 16-meteren, men Petter Strand var overalt så lenge han fikk herje som indreløper. Det var bergenseren som fikset corneren før 1–0 – etter bare 20 sekunder – og nå var han frempå igjen:

Strand fanget opp ballen, feide forbi Haugesunds Christos Zafeiris og Kevin Krygård og kippet inn til et blåfarget straffefelt. Selvfølgelig var det Kjartansson som var best plassert, og Vålerenga-spissen styrte inn det andre med hodet.

– Jeg synes det var bra. Veldig god start på kampen, sammen med resten av laget. Så blir det litt mer rotete etter hvert, med totalt sett bra, sier Strand til VG om hjemmedebuten sin på Intility, der han også tok en halvtime som høyre back.

Dernest rullet Vålerenga over Haugesund i store deler av 1. omgang. Duoen Sahraoui/Strand var for Haugesund det som Batman og Robin var for skurkene i Gotham City – og det så også ut som VIFs nye venstreoffensiv også hadde superkrefter sammenlignet med gjesteforsvaret.

De kombinerte, skar gjennom og satte opp farligheter konstant den første halvtimen. At spesielt ikke Sahraoui nettet i denne kampen, innimellom alle morsomhetene han gjør med ballen, står igjen som påskens første krimgåte.

Ikke minst burde han punktert kampen på stillingen 2–1 i 2. omgang. Etter et lekkert kombinasjonsangrep mellom Sahraoui selv, innbytterne Henrik Udahl og Tobias Christensen fikk vingen ballen tilbake i drømmeposisjon.

Men han gikk for å gjøre det lekrest mulig og feide skuddet i retning krysset. Den forsvant over.

– Første halvtimen var det bare ett lag på banen, for å si det sånn. Vi kjører over dem og burde scoret flere. Men vi klarer ikke å drepe kampen. Jeg har bra sjanser, men jeg vet ikke hvorfor, men ballen vil ikke inn, sier unggutten til VG.

Mot slutten av 1. omgang reduserte Haugesund på flott vis. En hard og presis crosser fra vingen Alioune Ndour ga redusering og ny spenning. Den kunne blitt enda sterkere da Haugesund hadde flere muligheter i 2. omgang. Men enten skjøt Christos Zafeiris utenfor – eller så sto VIF-keeper Kjetil Haug i veien.

Tomålsscorer Kjartansson har slitt med sykdom denne uken og satte seg ned på kunstgresset midtveis i 2. omgang. Nevnte Henrik Udahl overtok plassen og kunne pyntet på seiersresultatet på overtid. Men målsniken traff tverrliggeren på kampens siste og 16. målsjanse.