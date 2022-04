Kjartansson-dobbel på fem minutter holdt for Vålerenga

VALLE (VG) (Vålerenga – Haugesund 2–1) Han ble byttet ut da Vålerenga jaktet mål i serieåpningen. Søndag viste Vidar Örn Kjartansson (32) at han stadig kan best når ballen skal inn.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Med begge Vålerengas mål sikret islendingen dermed 2–1-seier etter en sjanserik match på Intility.

At Kjartansson – og iallfall Vålerenga – var ferdigscoret da matchuret viste bare fem minutter skulle man ikke trodd slik oppgjøret fortsatte.

Men slik ble det. Samtidig brukte Kjartansson bare fire minutter og fem sekunder av Haugesund-kampen på det samme han trengte åtte kamper, 491 minutter og tre måneder på i fjorårssesongen: To seriemål.

Begge kom etter corner, den første før minuttet var spilt. Vegar Eggen Hedenstad svingte på hodet til Ivan Näsberg, som headet ned til Kjartansson. Med et akkurat passe arrogant hælspark flikket islendingen inn ledelsen.

På scoring to var det corner fra motsatt side og motsatt back: Leonard Zutas innlegg forsvant ut av 16-meteren, men Petter Strand var overalt så lenge han fikk herje som indreløper. Det var bergenseren som fikset corneren før 1–0 – etter bare 20 sekunder – og nå var han frempå igjen:

ISLANDSHELT: Vålerenga-spissen Vidar Örn Kjartansson jubler for 2–0-målet mot Haugesund

Strand fanget opp ballen, feide forbi to Haugesund-spillere og kjippet inn til et blåfarget straffefelt. Selvfølgelig var det Kjartansson som var best plassert, og Vålerenga-spissen styrte inn det andre med hodet.

Dernest rullet Vålerenga over Haugesund i store deler av 1. omgang. Duoen Sahraoui/Strand var for Haugesund det som Batman og Robin var for skurkene i Gotham City – og det så også ut som VIFs nye venstreoffensiv også hadde superkrefter sammenlignet med gjesteforsvaret.

De kombinerte, skar gjennom og satte opp farligheter konstant den første halvtimen. At spesielt ikke Saharoui nettet i denne kampen, innimellom alle morsomhetene han gjør med ballen, står igjen som påskens første krimgåte.

Ikke minst burde han punktert kampen på stillingen 2–1 i 2. omgang. Etter et lekkert kombinasjonsangrep mellom Sahraouoi selv, innbytterne Henrik Udahl og Tobias Christensen fikk vingen ballen tilbake i drømmeposisjon.

Men han gikk for å gjøre det lekrest mulig og feide skuddet i retning krysset. Den forsvant over.

Mot slutten av 1. omgang reduserte Haugesund på flott vis. En hard og presis crosser fra vingen Alioune Ndour ga redusering og ny spenning. Den kunne blitt enda sterkere da Haugesund hadde flere muligheter i 2. omgang. Men enten skjøt Christos Zafeiris utenfor – eller så sto VIF-keeper Kjetil Haug i veien.

Tomålsscorer Kjartansson satte seg ned på kunstgresset midtveis i 2. omgang og måtte ut. Nevnte Henrik Udahl overtok plassen og kunne pyntet på seiersresultatet på overtid. Men målsniken traff tverrliggeren på kampens siste målsjanse.