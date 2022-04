Dette betyr et kommersielt samarbeid.

KLART FOR STORMØTE: Ralf Rangnick møter Liverpool for første gang som Manchester United-manager.

Rangnick med stikk mot Liverpool: − Vi kommer ikke til å gå 30 år uten å vinne ligaen

Manchester United-manageren mener de ikke kommer til å gjøre som Liverpool. Nemlig å vente 30 år mellom to ligatitler. Samtidig er han klar på at mye må endres i klubben.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Vi kommer ikke til å gå 30 år uten å vinne ligaen. Grunnen til at jeg ikke tror det er fordi det er ganske åpenbart hva vi må endre her, sier Rangnick til BBC i forkant av kveldens gigantmøte på Anfield.

Mens Liverpool er avhengig av seier for å henge på Manchester City på toppen av tabellen, har de Ralf Rangnicks menn mer enn nok å revansjere etter 0–5 på Old Trafford i det motsatte oppgjøret i høst.

Ralf Rangnick blir ofte referert til som «gegenpressets far», en filosofi Jürgen Klopp har gjort sagnomsust de siste 15 årene. Da Rangnick ble klar for managerjobben i Manchester United, var Klopp klar på at det var «dårlig nytt for resten av Premier League».

Suksessen har imidlertid latt vente på seg for den 63 år gamle tyskeren. I kveld møtes de to for første gang i Premier League. I tysk fotball barket de sammen hele 13 ganger, hvor Rangnick gikk seirende ut i seks av oppgjørene, mens Klopp bare har vunnet to.

I Manchester United sitter den tyske manageren på lånt tid, ettersom Erik ten Hag etter alle solemerker kommer til å overta. Rangnick mener tid er nøkkelen om klubben igjen skal bli en maktfaktor i europeisk fotball.

– Hvis man vet hva man ser etter og hvilken fotball man vil spille, tar det minst to eller tre overgangsvinduer. Det er ikke rakettforskning. Liverpool ble nummer åtte den sesongen Jürgen kom inn. Etter det fikk de inn de riktige spillerne, sier Rangnick.

Han mener også at noe av strukturen innad i klubben må endres. Rangnick etterlyser blant annet en sportssjef.

– Man kan ikke legge all jobben på én person. Uansett hvor god man er, kan ikke alt ansvaret ligge på manageren. Om vi ser på de andre store klubbene i England, har de personer som tar seg av viktige oppgaver.

