I STORSLAG: Erling Braut Haaland var vond å møte for forsvarerne fredag kveld. Her jubler han for årets første - og neppe siste - scoring.

Haaland åpner opp om overgangsryktene: − Klubben legger press på meg

(Borussia Dortmund – Freiburg 5–1) Erling Braut Haaland (21) åpnet målkontoen for 2022, ble spurt om klubbfremtiden og varslet at det «er på tide å få i gang ting».

– Det siste halvåret har jeg valgt å ikke si noen ting av respekt for Dortmund. Jeg har latt alle andre i verden snakke, og jeg merker at klubben prøver å presse meg til å avgjøre ting, så det betyr at jeg må gjøre det, sier Haaland etter å ha scoret sitt årets første og andre mål.

Men det er nok Haalands uttalelser som havner i fokus etter kampen. Ikke scoringene.

I et intervju med Viaplay-reporter Jan Åge Fjørtoft handlet nemlig mye om spekulasjonene rundt spissens fremtid, og Haaland kunne da fortelle at klubben legger press på ham.

De vil nemlig ha en avklaring rundt hvor han ønsker å spille neste sesong

Haalands agent, Mino Raiola, har ved flere anledninger snakket om Haalands fremtid, hvilke klubber han kan gå til og hvem som kan ha råd til ham. Det er ifølge den profilerte agenten bare «en håndfull» klubber som kan hente nordmannen.

Borussia Dortmund har allerede avfeid spekulasjoner om at spissen kan bli solgt allerede nå i januar, men mye tyder på at Haaland blir sommervinduets store overgangssaga.

– Klubben begynner å legge mye press på meg, og det må jeg bare godta. Nå sier det seg selv at det er på tide å få i gang ting. Det betyr at ting må skje. Nå har de mast en god stund, sier hovedpersonen selv.

Festfotball før pause

Men tilbake til selve kampen:

Med første omgangs siste spark på ballen fikk Haaland omsider juble for scoring igjen: To kamper uten nettkjenning er ikke vanlig kost for den norske spissen, men da han ble spilt fri av Jude Bellingham var det egentlig bare ett utfall.

Haaland plasserte ballen sikkert i det lengste hjørnet og scoret sitt første mål i 2022.

ISKALD: Alene med Freiburg-keeper Benjamin Uphoff gjorde Haaland ingen feil da han plasserte ballen sikkert i det lengste hjørnet.

Det var kronen på verket etter en fantastisk Borussia Dortmund-omgang.

Marco Roses menn totaldominerte før pause mot tabellfirer Freiburg. De trillet ball i hatt med det som har vært Bundesliga-sesongens store overraskelse, og det var mer eller mindre spill mot ett mål.

De to første målene kom på omtrent nøyaktig samme måte: Borussia Dortmund fikk corner, Julian Brandt svingte inn og Thomas Meunier steg til værs. Den belgiske høyrebacken er – av naturlige årsaker – ikke den som oftest tegner seg på scoringslisten, men nikket inn to bortimot identiske mål mot Freiburg.

Etter hvilen tok Freiburg grep og byttet inn Kevin Schade og Ermedin Demirovic, og det ga uttelling. Fotrappe Schade skapte gang på gang trøbbel for Dortmund-forsvaret, og Demirovic var mannen som tente håpet for bortelaget. Etter en fin Freiburg-opprulling måtte Dortmund-keeper Gregor Kobel gi retur, og den havnet rett i beina på Demirovic som reduserte.

Freiburg presset på og kom til noen muligheter, men fikk seg en på trynet da Haaland igjen ble spilt fri.

– Skulle gjerne hatt flere

Denne gangen var det Dahoud som fant Haaland. Han gikk rett på mål og banket ballen mellom beina på målvakt Benjamin Uphoff, som for fjerde gang måtte plukke ballen ut av nettmaskene.

– To mål er bra det, men jeg skulle hatt flere, sier Haaland i et intervju vist på Viasport 1.

21-åringen skulle gjerne hatt et hat trick, sier han.

Den ulykksalige Freiburg-keeperen måtte gjøre det en gang til – for også Mahmoud Dahoud ville være med på leken.

Dortmunds femte kom etter et glitrende angrep der Donyell Malen spilte fri Nico Schulz som deretter la 45 grader ut til Dahoud. Midtbanemannen fikk både tid og rom til å legge ballen til rette og sikte, og da gjorde han ingen feil. Dahoud hamret ballen inn bak Uphoff og feiret med å stupe kråke.

DOBBEL: Her løper Erling Braut Haaland av gårde for å feire Dortmunds fjerde – og hans andre – scoring for kvelden.

Dermed endte det med en 5–1-seier på glisne Signal Iduna Park, som bare hadde et fåtalls supportere på plass på grunn av coronarestriksjoner.

De som var der fikk i hvert fall se et solid Borussia Dortmund-lag, som nå legger litt press på serieleder Bayern München. Haaland & co. er nå tre poeng bak Bayern, som har én kamp mindre spilt. Serielederen skal i aksjon mot Köln lørdag ettermiddag.