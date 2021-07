UT PÅ BÅRE: TV-bildene viste at Pedersen bevegde på flere kroppsdeler da han ble båret ut på båre. Lege Magnus Myntevik sier til VG at kapteinen har det fint. Foto: Marit Hommedal, NTB

Brann-kapteinen ut på båre da nye poeng røk: − Daniel har det fint

(Brann - Tromsø 1–1) Brann skulle tenne håpet med seier mot Tromsø. I stedet røk to nye poeng, og kapteinen måtte forlate banen på båre etter en stygg smell. Han sendes til sykehus for ytterligere tester, men Brann-legen sier han har det fint.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter halvspilt andre omgang oppsto det ekle scener på Brann Stadion, da Daniel Pedersen dundret i bakken etter en luftetur. Branns midtbanespiller lå urørlig på banen, og produsent var forsiktig med å vise bilder av dansken.

Heldigvis gjorde Pedersen klare tegn i det han ble tatt ut på båre.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Daniel har det fint. Sannsynligvis ingen skade, men han har vondt i nakken. Vi sender han til sykehuset for å ta røntgen, for å være på den sikre siden, skriver lege Magnus Myntevik i en SMS til VG.

Tidligere i kampen hadde et Brann-lag på desperat poengjakt fått en blytung start mot Tromsø. Etter 18 minutter fikk tidligere Brann-spiller Ruben Yttergård Jensen fyrt av et skudd inne i feltet. Skuddet ble blokkert, men på returen satte Kent-Are Antonsen sikkert inn ledermålet for Tromsø.

Brann produserte ingenting i den første omgangen, i hvert fall ikke før vi gikk inn i overtiden. Da endte ballen i beina til Robert Taylor på bakerste etter et hjørnespark, og finnen chippet ballen over Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm. Én meter fra streken headet Daouda Bamba inn utligningen.

– Det er strålende at det står 1–1, når vi har vært så dårlig. Det kan i hvert fall ikke bli dårligere i andre omgang, sa Kåre Ingebrigtsen til Eurosport i pausen.

Om det ikke kunne bli så mye dårligere i den andre omgangen, ble det heller ikke særlig mye bedre. Omgangens eneste mulighet gikk til Tromsø-innbytter Niklas Vesterlund, men alene med Håkon Opdal trillet han ballen inn til Brann-keeperen.

Dermed endte det 1–1 i Bergen, og Brann blir liggende sist i Eliteserien. De har fire poeng opp til Tromsø på kvalifiseringsplass.