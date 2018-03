ENDELIG SCORING: Nicklas Bendtner jubler for Danmarks 5–1-scoring mot Irland i Dublin 14. november i fjor. Foto: Peter Morrison/TT/NTB Scanpix

Bendtner sikker på VM-tur med Danmark

Publisert: 02.03.18 07:54

MARBELLA (VG) Nicklas Bendtner (30) føler seg trygg på at han er med i Åge Hareides VM-tropp i sommer.

– Ja, svarer han kontant på VGs spørsmål.

I fjor sommer var Bendtner tilbake på det danske landslaget for første gang på nesten to år. I løpet av høsten fikk han 135 minutter i VM-kvaliken (én kamp fra start og fire innhopp).

Bendtner leverte én scoring da han fikk ta straffesparket i sluttminuttene i 5-1-seieren over Irland i playoffen.

– Bendtner er med fordi han er en av de beste, spesielt som «targetspiller», og han har en rutine som ingen andre har. Han er god i kombinasjonsspillet og i hodespillet, men han mangler litt «speed» og tempo fra en god liga (sorry), skriver BTs sportssjef Morten Crone Sejersbøl i en tekstmelding til VG.

Han vurderer Bendtner som Danmarks tredje beste spiss, bak Feyenoords Nicolai Jørgensen og Atalantas Andreas Cornelius.

Sejersbøl mener Rosenborg-spissen er bedre enn Kasper Dolberg (Ajax), Martin Braithwaite (Bourdeaux) og Viktor Fischer (FC København).

– Deilig med konkurranse

– Jeg synes det er deilig at vi har god konkurranse på landslaget. Jo flere gode spillere vi har, jo større er sjansen for at vi kommer oss videre fra gruppespillet og skaper gode resultater, sier Bendtner.

– Vi har 25 spillere, hvis ikke flere, som er gode nok til å spille. Og det er bare bra, legger han til.