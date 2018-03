Scoret etter syv minutter på sin syvende touch: – Visste hvor han skulle løpe

Publisert: 27.03.18 00:32

ELBASAN (VG) (Albania – Norge 0-1) Det hadde gått syv minutter av landslagsdebuten – og Sigurd Rosted (23) brukte skallen i sin syvende touch. Det vant kampen for Norge.

Ikke siden Bård Borgersen like godt dunket inn to goaler borte mot Armenia i sin første kamp for Norge 2001, har en rendyrket forsvarsspiller scoret i debuten .

17 år senere tok Sigurd Rosted «en halv Borgersen» da han svevde halvmeteren over forsvarssonen til Albania på Elbasan Arena og skallet Mohamed Elyounoussis innoverskrudde corner etter å ha erstattet Håvard Nordtveit rett før.

– Det er sånn man lærer i Sarpsborg, sier Rosted, opprinnelig fra Risløkka i Oslo, men med det store gjennombruddet som fotballspiller i Sarpsborg 08.

– Visste hvor han skulle løpe

Akkurat som cornerlegger «Moi» Elyounoussi, som gjorde en ny sterk landskamp og noterte seg for sitt sjette målpoeng på Lars Lagerbäcks 11 kamper som norsk sjef.

– Jeg har sett mange kamper med Sarpsborg, der Sigurd har stanget den inn. Jeg visste hvor han skulle løpe, sier Elyounoussi til VG – og fleiper til sidemann Rosted i intervjusonen at corneren var «ferdigscoret».

Det norske laget viste karakter i regnet i Elbasan, en times kjøretur fra Tirana, på den vesle arenaen med tribuner på bare 20 seterader i høyden.

Klart flest sjanser

I 1. omgang var det kontroll, i 2. omgang på grensen til dominans, iallfall tidvis, og Lars Lagerbäck begravde et par statistikker med Rosteds drømmedebut: Seier på bortebane, hans eneste utover lilleputten San Marino, to triumfer i mars, en vanligvis dårlig måned for norsk landslagsfotball, og seieren var også den første på Balkan siden 2007.

– Vi har sett oss selv i speilet. De siste par årene har vi underprestert, det er det ingen tvil om. Jeg håper og tror vi har startet noe som kan ta oss til mesterskap. Her gir vi nesten ikke motstanderen sjanser. Lenge siden vi har vært så kompakte, sier Markus Henriksen – som leverte en strålende kamp på Norges midtbane .

Nesten hele det norske laget var positivt; Bjørn Maars Johnsen kunne scoret allerede etter tre minutter, Moi Elyounoussi hadde to sjanser, en liten og en stor, og fetter Tarik Elyounoussi kunne også sørget for flere fulltreffere i en kamp der Norge vant sjansestatistikken 7-3.

Godkjent fra Ødegaard

Martin Ødegaard preget kampen som ballvinner, Kristoffer Vassbakk Ajer var god i forsvar og backene hadde sterke bidrag i begge ender.

Bare uttellingen manglet tre dager etter 4-1-seieren over VM-klare Australia på Ullevaal. Det har uansett vært 180 gode minutter for det norske landslaget.

– Jeg vil si terningkast 5. Vi har fortsatt litt å gå på. Vi slipper til dem for enkelt på dødballene, både Australia og Albania, men dette var en knallgod kamp. Vi legger ned mange meter, hugger til og gjør at de ikke skaper så mye utover dødballer, oppsummerer Mohamed Elyounoussi.

– Spillerne har tatt mer ansvar, de snakker mer i garderoben og vi stiller krav til hverandre på en annen måte enn tidligere, sier Lars Lagerbäck, som har fem seirer, to uavgjorte og fire tap på sine 11 kamper.

Han får et lite luksusproblem dersom angrepsalternativene fortsetter: Premier League-duoen Alexander Sørloth og Joshua King var ikke med i disse kampene, men har levert for svensken før, Ola Kamara rakk et hat-trick før han forlot samlingen med et irritert kne etter Australia-matchen, og bare scoringene manglet for Tarik Elyounoussi og Bjørn Maars Johnsen innimellom alle meterne de løp og presset og stresset på den strøkne gressmatten i Albania.

Bjørn Maars Johnsen fikk seg til og med et bad på løpebanen når han kastet seg ned for å holde ballen i spill og endte i et lite svømmebasseng utenfor banen.

– Alle ganger, alle baller er en ny mulighet til å vise hjerte. Det er de små tingene som er viktig i det store bildet, sier norskamerikaneren.