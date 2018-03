VÅRE BESTE KVINNER: Minst en av disse spillerne går til Champions League-finalen: Fra venstre Chelseas Maria Thorisdottir og Maren Mjelde, Wolfsburgs Caroline Graham Hansen og Lyons Ada Hegerberg. Foto: Reuters/NTB Scanpix/Getty Images

Norge er i Champions League-finalen!

Publisert: 28.03.18 22:23 Oppdatert: 28.03.18 22:36

Etter enda en festkveld for norsk fotball er «Norge» allerede i Champions League-finalen.

Forutsatt at vi slipper skader: Det blir minst én norsk spiller på Valerij Lobanovskij-stadion i Kiev 25. mai. Det kan bli to og det kan bli tre, og selskapet er eksklusivt:

Bare åtte nordmenn har vært på banen i en Champions League-/Serievinnercupfinale, først fire menn, deretter fire kvinner: Ronny Johnsen og Ole Gunnar Solskjær for Manchester United i 1999, John Carew for Valencia i 2001, John Arne Riise for Liverpool i 2005 og 2007, Lise Klaveness for Umeå i 2007, Ingvild Stensland og Isabell Herlovsen for Lyon i 2010 og Ada Hegerberg for Lyon i 2016 og 2017.

Etter to strake seire er Hegerberg og Lyon på vei mot enda en finale, etter sterke 1-0 (3-1 sammenlagt) borte over Barcelona i kvartfinalereturen. I semifinalen venter et hardtsatsende Manchester City, som hadde få problemer med Frida Maanums Linköping (7-3 sammenlagt).

Knepen favoritt: Lyon.

I den andre semifinalen: Wolfsburg, med Caroline Graham Hansen i en sentral offensiv rolle, mot Chelsea, der Maren Mjelde er en klippe og Maria Thorisdottir stadig får mer spilletid. Wolfsburg lekte seg mot Slavia Praha (6-1 sammenlagt), mens Chelseas knuste det franske topplaget Montpellier.

Knepen favoritt: Wolfsburg.

Det kan altså gå mot en norsk superduell mellom Hegerberg og Graham Hansen, men det er ingen grunn til å avskrive de engelske lagene. For første gang har England to lag i semifinalen, og Premier League-klubbenes satsing bidrar kraftig til at det virkelig blåser en kvinnevind over Fotball-Europa.

Nå har også Manchester United og Real Madrid meldt seg på, og dette er rett og slett meget spennende tider for kvinnene. De er på vei til å få sitt store gjennombrudd.

Det blåser en kvinnevind i Norge også, bare åtte måneder etter EM-fadesen i Nederland. LSK og spesielt Guro Reiten fortsetter å herje, Vålerenga har meldt seg på, Lyn er med, Sandviken, Arna-Bjørnar og Klepp har noe på gang, pengesterke Arne Utvik henger fremdeles på i Avaldsnes og ikke minst; kvinnenes sponsorinntekter har økt betraktelig.

Inntil videre må vi dessverre vente på at viktige giganter som Rosenborg og Brann tar skikkelig tak på kvinnesiden, men det er forhåpentligvis bare et tidsspørsmål før de også vil være med på moroa.

For norsk fotballs skyld: La oss håpe det ikke drøyer i veldig mange år.

PS 1: Bare fire norske spillere har vært med på å vinne en finale i den gjeveste europacupen: Ronny Johnsen, Ole Gunnar Solskjær, John Arne Riise og Ada Hegerberg.

PS 2 : Kristine Minde er også i Wolfsburg, men hun er uaktuell i Champions League, siden hun har kamper for Linköping i turneringen denne sesongen.