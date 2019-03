IKKE EN DANS PÅ ROSER: José Mourinhos tre år i Real Madrid, fra 2010 til 2013, var turbulente, de også. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Mourinho ryktes til Real Madrid-retur: – En risiko

Mens Real Madrid-trener Santiago Solari lever på lånt tid, snakkes det stadig høyere om en Madrid-retur for José Mourinho. La Liga-ekspert Petter Veland tror det er en risiko.

– Det som taler mot, er at Mourinho har et så dårlig forhold til kapteinen Sergio Ramos, som har stor makt. Mourinho havnet på kant med mange spillere på slutten av sin forrige periode, sier Viasat-profilen Petter Veland.

Etter at «Los Galacticos» tapte hele 1–4 hjemme for Ajax i Champions League og ble sendt hodestups ut av turneringen de hadde vunnet tre sesonger på rad, er et samstemt pressekorps enig i at Santiago Solari ikke er Real Madrid-trener kommende sesong.

Tidligere Real Madrid-president Ramón Calderón er blant de som mener å vite at Mourinho blir klubbens neste trener. Petter Veland forstår hvorfor ryktene kommer, noe de har gjort hver gang siden Mourinho ble sparket i 2013. Han tror heller ikke at forholdet mellom portugiseren og spilletroppen er for dårlig til å repareres.

Store sår

For José Mourinho var, ikke overraskende, en kontroversiell figur også i den spanske hovedstaden. Han kom i ordkrig med Pep Guardiola, i basketak med Barcelonas assistenttrener og sendte målvakt-legenden Iker Casillas på dør - blant mye annet.

– Hvis resultatene er bra, kommer det til å lege alle sår. Men det vil være en risiko for Mourinho å returnere, fordi enkelte supportere og spillere fortsatt husker det negative. Dem må han overbevise mer enn andre ville gjort, sier Veland.

les også Mourinho uttaler seg om Solskjær: - Utrolige resultater

Han skisserer tre alternativer for klubben. Det ene er å ha en midlertidig manager ut sesongen, mens de forsøker å overtale Zinedine Zidane til en retur. Det andre er å beholde Solari frem til sommeren, og ha en mer langsiktig erstatning på plass da.

Det tredje er at Mourinho tar over nå. Portugiseren er fortsatt uten managerjobb etter at han fikk sparken som Manchester United-trener like før jul.

– Mourinho selv har sagt at det ikke har vært noen kontakt. Samtidig har han lovprist Real Madrid, og uttalt seg positivt om muligheten til å returnere. Han har det sterkeste kortet om Real Madrid vil ha inn en langsiktig løsning nå, mener Veland.

Større sjanse

Real Madrid er distansert i ligaen, utslått i cup og Champions League og fullfører sesongen uten et trofé. Det mener Veland er et bra utgangspunkt for Mourinho om han skal ta over.

– Mourinho har vist at han er kapabel til å stenge igjen defensivt. Og det som og kanskje behøves, er en type med Mourinhos lynne, temperament og standing, som kan stille et par til veggs i større grad enn hva Solari gjør.

Veland sier at signalene fra Spania er at noe vil bli gjort etter søndagens kamp mot Valladolid - uavhengig av resultat.

– Og nå er det større sjanse enn noen gang for at Mourinho kommer tilbake, sier Viasat-ekspert Petter Veland.

