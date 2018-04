Spissene danset for årets første Stabæk-seier – LSK på nedrykksplass

NADDERUD (VG) (Stabæk - Lillestrøm 3–2) Etter seks kamper uten seier, lyktes det endelig for Stabæk. Ohi Omoijuanfo (24) og Ola Brynhildsen (19) snudde til seier hjemme mot Lillestrøm.

24-årige Omoijuanfo ordnet 2–1-ledelse for vertene bare få minutter etter pause, før Ola Brynhildsen (19) satte inn sin andre scoring for kvelden like før timen var passert.

– Det var utrolig deilig og viktig med en seier. En god følelse nå, sa unggutten til MAX.

De to målscorerne kunne juble for at Stabæk endelig tok sin første seier i årets Eliteserie.

Dermed tar Bærums-laget steget opp fra nedrykksplassen og dytter Lillestrøm ned fra kvalifiseringsplass til nedrykk.

– Det var viktig for selvtilliten Nå skal vi jobbe videre for å snu dette, fortsatte Brynhildsen.

Men det startet ikke godt for Toni Ordinas og hans gutter på det fuktige Nadderud-gresset.

Erling Knudtzon mottok en presis bakromsball i det 22. minutt. 29-åringen dro seg inn i sekstenmeteren, før han serverte til Ifeanyi Mathew som enkelt kunne sette ballen i mål bak Mandé Sayouba.

19-åring utlignet før pause

Gjestene fortsatte å jakte muligheter på kontringer, men i stedet skulle vertene svare før hvilen.

John Hou Sæter satte fart langs venstrekanten og dro seg ned mot dødlinja før han slo inn. Der hadde Ola Brynhildsen timet løpet perfekt og dyttet inn utligningen på Nadderud etter 40 minutters spill.

– Jeg kjørte på 100 prosent for å rekke ballen. Det er alltid deilig å ligge likt til pause, sa Brynhildsen til MAX i pausen.

Rekdal: – Et av årets klareste straffespark

Det fikk opp energien hos både supportere og spillere på Nadderud, og tre minutter senere var vertene farlig frempå igjen. Tonny Brochmann satte fart inn i sekstenmeteren fra høyresiden og ble lagt i bakken av Simen Rafn, men fikk ikke straffespark.

– Han blir feid over ende. Et av årets klareste straffespark, sa fotballekspert Kjetil Rekdal.

– Jeg føler ikke at jeg stikker ut noe ben, men jeg har ikke sett situasjonen, så jeg er usikker, sa Rafn til MAX i pausen.

Nådeløse etter pause

Stabæk gikk ut i hundre etter pause og fikk raskt uttelling.

Drøye fem minutter var passert da Franck Boli sendte en presis stikker i bakrom mot Ohi Omoijuanfo. Stabæks toppscorer satte sikkert inn sin fjerde scoring for sesongen.

Få minutter senere var det Tonny Brochmann som fant Brynhildsen i boksen. 20-åringen rundet Matvei Igonen i LSK-buret og satte inn 3–1 på Nadderud.

– Det er surrealistisk. Det er dette jeg har jobbet for, så man må bare håpe og tro på det, sa matchvinneren til MAX.

Han fikk også spørsmål om alder ikke er noe problem for Stabæks unge mannskap.

– Nei, vi klarer oss vi, smilte Brynhildsen.

Innbytter Gary Martin reduserte for gjestene halvveis i andre omgang, men det ble med et trøstemål for Lillestrøm.