Strømsgodset-Bugge forklarer kjempetabben: – Jeg var i ubalanse

Publisert: 29.04.18 21:52 Oppdatert: 29.04.18 22:54

FOTBALL 2018-04-29T19:52:11Z

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Rosenborg 0-1) Mike Jensen skjøt midt i mål fra 35 meter. Espen Bugge Pettersen flyttet seg til venstre. Og slo den lett flakkende ballen opp i høyre kryss. Rosenborg skapte nesten ingen ting, men vant sin sjette kamp på rad.

– Det er ingen vits å spekulere. Det er en kjempetabbe, slo Strømsgodset-keeperen selv fast til Eurosport allerede i pausen

Etter kampen forklarte han sin verste feil på mange sesonger for VG:

– Det jeg gjør feil er å begynne å rygge før Mike Jensen skyter. Jeg kom i ubalanse og er det hele veien. Når ballen beveger seg i tillegg så blir ubalansen ganske stor til slutt. Det gjorde det vanskelig.

– Jeg må være såpass ærgjerrig at jeg skal ta den 11 av 10 ganger. Ballen flakker litt, men det er ræva av meg, ikke så mye annet å si, sukker Bugge Pettersen.

– Selvfølgelig skal Bugge ta denne, kommenterte Kjetil Rekdal på Eurosport. Det flakkende

– Det var ikke noen kjempescoring. Men ballen flakket litt og det ble vanskelig for keeperen, beskriver Mike Jensen. Matchvinneren scoret sitt første mål for sesongen. Han jublet som om han hadde vunnet VM med Danmark over at RBK plutselig var i ledelsen.

– Det målet er ikke noe tema for meg, sier Tor Ole Skullerud - som ser på keepertabben som engangshendelse.

For Strømsgodset-treneren var skuffelsen total. Han mener Strømsgodset var bedre enn Rosenborg og synes det er alt for lite at medaljekandidaten står med kun åtte poeng på syv kamper.

– Vi var bedre enn forrige. Derfor var dette ekstra bittert.

Strømsgodset hadde hatt et lite overtak før RBK-scoringen. Det forsvant som dugg for kveldssolen i Drammen. RBK fikk akkurat den ledelsen de var ute etter.

Dermed trillet de resten av omgangen omtrent som de ville i den nye 4–2–3–1-formasjonen. Marcus Pedersen forsøkte seg på noen tok inn i trøndernes farvann. En god heading var alt før pause. Det er blitt omtrent umulig å få fast fisk etter at Even Hovland ankom midtforsvaret som Tore Reginiussens makker.

De to RBK-stopperne leser spillet og tør ta tidlige avgjørelser. Dermed ble de fleste forsøkene til Godset avskåret før det ble sjanser. Tokmac Nguen hadde den beste muligheten før pause, men André Hansen reddet greit fra et hjemmelaget som ikke hadde tempo og bevegelse nok til å sette RBK mer under press.

Det bedret seg klart etter pausen.

Eirik Ulland Andersen dro til med høyrefoten fra 20 meter. André Hansen fikk så vidt slått ballen opp i tverrliggeren. Strømsgodset har bare tapt tre av sine 40 siste hjemmekamper og kom med fornyet guts og kraft.

Rosenborg hadde nok med å forsvare seg. Etter å ha taklet på seg et unødvendig gult kort, reddet Alexander Søderlund en corner fra Ulland Andersen på streken. Hele Marienlyst skrek på straffe da ballen slo opp i hånden på Mike Jensen. Men dommer Espen Eskås rørte ikke fløyten.

Godsetunioen ble ikke spesielt mye roligere da Oslo-dommeren snakket i stedet for å gi kort da det smalt mellom Mike Jensen og Jonathan Parr. Før André Hansen og Marcus Pedersen braket sammen. Det ble gult på Strømsgodset-spissen.

Det var i ferd med å bli månelyst mens fullmånen faktisk dukket opp på kveldshimmelen. Rosenborg lå lavt og skapte lite før Jensen traff Bendtner med et innlegg 16 minutter før slutt. Men headingen gikk over. Rosenborgs eneste mulighet etter pause.

Eirik Ulland Andersen fikk en gylden mulighet på frispark fra 20 meter rett etterpå, men Strømsgodsets silkefot var feil innstilt. Heller ikke Jonathan Parr klarte å få skuddet på mål da Pål André Helland blokkerte hans store sjanse.

RBK skapte nesten ingen ting, men vant sin fjerde seriekamp på rad uten å slippe inn mål. Og hvis vi regner med Mesterfinalen og cup øker rekken til seks strake seire.

– Veldig solid av Rosenborg defensivt. Etter 1–0-scoringen har de god kontroll på kampen, oppsummerte Kjetil Rekdal på direkten på Eurosport.