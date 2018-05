GRØNN AV GLEDE: Ole Selnæs (t.h.), som her feirer målet til lagkamerat Robert Beric, har fått sitt store gjennombrudd i fransk fotball denne våren. Foto: PHILIPPE DESMAZES / AFP

Ole Selnæs får fransk hyllest: – Totalforvandlet

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 04.05.18 21:33

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-04T19:33:31Z

For noen måneder siden var Ole Selnæs’ (23) franske hverdag preget av kritikk, lite spilletid og overgangsrykter. Nå smiler livet for trønderen, som lovprises av eksperter og lagkamerater.

– Dette er hans store gjennombrudd. Han er ikke den samme Ole Selnæs nå som den vi så tidligere. Lagkameratene elsker ham og hyller ham for spilleforståelsen hans, sier Yves Verriere, journalist i lokalavisen Le Progrès, til VG.

Ordlyden har forandret seg radikalt siden november i fjor, da den norske midtbanespilleren virket å nærme seg en blindgate i franske Saint-Étienne.

På den tiden hadde han kun startet tre seriekamper fra starten av september til midten av november. L’Équipe-journalisten Bernard Lions gikk i et VG-intervju nådeløst til verks da han beskrev Selnæs som «en enorm skuffelse» , og beskyldte spilleren for å være «for pinglete», «for treg» og «for dårlig til å takle motgang».

– Totalforvandlet

Men er det noe Selnæs, som i januar var aktuell for utlån til belgiske Genk , har vist de siste månedene, så er det nettopp at han har evnen til å takle motgang. For nå går det så det griner: Siden den 27. januar har Saint-Étienne spilt 13 strake kamper uten tap (7-5-0), og Selnæs har spilt alle unntatt én, for da var han suspendert.

– Han har snudd situasjonen fullstendig. Han er totalforvandlet. Jeg er veldig, veldig positivt overrasket, sier Bernard Lions nå.

På spillerbørsen til storavisen L’Équipe er Selnæs stadig vekk blant lagets beste spillere, og nylig ble han nominert til prisen for sesongens beste Saint-Étienne-spiller. Nordmannen snitter blant annet på 15 gjenvinninger av ballen per kamp.

– Han virket irritert, slet med å vise seg frem, leverte ustabilt. Og så trodde man at han kom til å bli preget av at kompisen Alexander Søderlund forlot klubben i januar. Men i stedet har han utmerket seg ved å vise en råsterk personlighet, en fantastisk pasningsfot og en glimrende spilleforståelse, sier Verriere.

– Han er virkelig vårens store positive overraskelse i Saint-Étienne, mener journalisten.

Hylles av lagkamerater

Ansettelsen av veteranen Jean-Louis Gasset (64) som trener like før nyttår var det store vendepunktet for Selnæs. Den nye sjefen har gitt ham full tillit – og tillatt ham å utfolde alle sine kvaliteter i en ny rolle.

Mens han tidligere var klart mest komfortabel som midtbaneanker, har han nå briljert i en midtbaneduo med stjernespilleren Yann M’Vila (22 landskamper for Frankrike).

– Selnæs og jeg trenger egentlig ikke å snakke så mye sammen. Det er fotballspråket, det holder å se på hverandre. Han er en veldig stor spiller, og vi har klart å komme overens umiddelbart. Når den ene av oss angriper, blir den andre igjen i støtte, sier M’Vila til lokalavisen Le Progrès.

– Jeg elsker å spille med spillere som ham, som forstår fotball, som er teknisk gode. Jeg er virkelig glad for at han er tilbake på sitt beste, sier Rémy Cabella (fire landskamper for Frankrike) til nettsiden Made In Foot , før han fastslår:

– Han spiller på monsternivå!

Selv har Ole Selnæs takket nei til VGs forespørsel om et intervju, og i Frankrike lar han også bare bena snakke i stedet for å bruke tid foran pressen.

«Han bruker like lite tid i pressesonen som han gjør i motstanderens sekstenmeter», skriver Made In Foot om den tause trønderen etter forrige helgs seriekamp. «Journalistene måtte nok en gang se ham gå forbi dem uten et ord».