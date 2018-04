Iversen drømmer om Rosenborg-exit i cupen

RBK-legende Steffen Iversen (41) håper Rosenborg ryker ut av cupens første runde, men det er kanskje ikke så rart. Han er nemlig trener for cupmotstander Trygg/Lade.

– Vi vet at det blir knalltøft, men vi skal ha det morsomt, nyte øyeblikket og prøve å detonere en cupbombe.

Det sier Steffen Iversen til VG. Den tidligere RBK-spissen har tatt over treneransvaret i 4. divisjonslaget Trygg/Lade, som får storfint besøk i den første runden av cupen. Rosenborg står på motsatt banehalvdel klokken 18.00 torsdag.

– Vi har selvfølgelig troa. Det må vi ha, men vi vet at det er Norges beste lag vi møter, så det er mange ting å frykte, sier han.

Han har selv vært med på å ta en og annen skalp fra egen tid som spiller. Blant de største var da Rosenborg slo giganten AC Milan på ærverdige San Siro i 1996 og sikret kvartfinaleplass i Champions League. I tillegg til Steffen Iversen, som startet på topp i den kampen, er Jon Olav Hjelde, startet som midtstopper mot Milan, nå tilknyttet Trygg/Lade. Det samme er Bjørn Tore Kvarme, som okkuperte høyrebacken mot Franco Baresi, Paolo Maldini, Roberto Baggio & Co. i 96.

– Vi slo Milan, så da må det gå an å slå RBK med Trygg/Lade, sier Iversen og trekker på smilebåndet.

«Litj-Ivers» står selv med 130 mål på 297 kamper for den regjerende Eliteserie-mesteren, men håper gamleklubben snubler ut av cupen allerede i den første runden. Han vil ikke avsløre hvilken kampplan han kommer til å gå for på torsdag, men påpeker at det er viktig for spillerne å nyte øyeblikket.

Selv er han mer enn fornøyd nok med å stå på sidelinjen på sine 41 år gamle dager.

– Jeg stortrives med å være i fjerdedivisjon. Det er kjempemorsomt, og ekstra morsomt når spillerne er med deg med målsettingen om å rykke opp, sier Iversen.

– Ser du for deg å være trener høyere i divisjonene?

– Jeg synes det er veldig morsomt å holde på med det jeg gjør nå, svarer Iversen, og sier at det nå er RBK-kampen som gjelder.

