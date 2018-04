GODT I GANG: Selv om scoringene har uteblitt har ikke Alexander Sørloth gjort seg bort i Premier League. Her fra kampen mot Manchester United i mars. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Sørloth tilbake fra skade: – Scoringene skal komme

Publisert: 14.04.18 08:15

Alexander Sørloth (22) er tilbake i kamptroppen til Crystal Palace. Med fem matcher igjen kjemper laget for å overleve i Premier League. En Sørloth i scoringsform kan bli avgjørende.

– Det er kjempedeilig. Skaden varte lenger enn jeg hadde trodd, men jeg kjenner ingenting nå, forteller Sørloth til VG.

Han har kun hatt to treninger sammen med laget denne uken, men forteller at han er klar hvis manager Roy Hodgson ønsker å bruke ham fra start mot Brighton på lørdag.

Sørloth har ikke spilt siden Crystal Palace tapte borte mot Chelsea 10. mars – en kamp der han mest sannsynlig fikk en scoring feilaktig annullert .

– Jeg følte jeg gjorde det bra de første kampene. Så fikk jeg i tillegg en feilannullert scoring mot Chelsea.

– Spiller du med litt høye skuldre fram til du får din første scoring for Crystal Palace?

– Skuldrene er ganske lave. Jeg har spilt noen gode kamper, og fansen har tatt meg godt i mot. Men jeg er hentet som spiss, og har fått nummer ni, så det forventes scoringer. Og scoringer skal komme. Gjør jeg som jeg har gjort kommer det en scoring, forsikrer Sørloth.

Les også: Sjokkbeskjeden som kunne veltet Sørloth-overgangen

«The Eagles» må kjempe med nebb og klør for å holde seg i Premier League . Med fem kamper igjen ligger de kun tre poeng over Southampton på nedrykksplass.

Laget har slitt med at de slipper inn avgjørende scoringen på tampen av kampene. Det samme skjedde sist helg, da Sørloths norske kollega Joshua King utlignet for Bournemouth på overtid .

– Vi må holde fokus. Mot Bournemouth sist hadde vi mange sjanser hvor vi kunne drept kampen. Nå har vi et sterkt lag, med mange tilbake fra skade. Selv om vi har tapt har vi spilt gode kamper. Jeg føler meg ganske trygg på at vi skal holde oss, sier Sørloth, som forteller at de aldri har vært veldig stressa for å rykke ned.

Crystal Palace har igjen Brighton, Watford, Leicester, Stoke og West Bromwich – motstandere det skal være mulig å slå.

– Vi får en ekstra optimisme når vi ser på kampplanen. Men samtidig er det lag som er i samme situasjon som oss, det er vi klar på.