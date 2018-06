«GJORDE DET GRATIS»: Robbie Williams har blitt kritisert for å «selge sjelen sin til en diktator» fordi han opptrer på VMs åpningsseremoni. «Jeg gjorde det gratis», svarer popstjernen. Foto: Skjermdump, NRK

Robbie Williams viste fingeren under VM-åpningen

Den britiske popstjernen Robbie Williams (44) fikk mye kritikk for å stille opp på Russland-VMs åpningsseremoni. Så svarte han på kontroversielt vis.

Williams opptrådte under åpningsseremonien i Moskva før torsdagens kamp mellom Russland og Saudi-Arabia. Under den siste sangen, «Rock DJ», leverte han øyeblikket som har satt fyr på sosiale medier.

«Pimpin' ain't easy, Most of them fleece me, But I did this for free» , sang Williams i stedet for originalteksten som i stedet avsluttes med «Every night, Pimpin' ain't easy» .

Så viste han fingeren rett i kamera.

Gesten tolkes som et svar på kritikken Williams har vært offer for i forkant av konserten. Den britiske forretningsmannen og menneskerettighetsforkjemperen Bill Bowder refset tidligere denne uken Williams for å støtte Vladimir Putins regime.

– Det er mange måter å tjene penger på, Robbie Williams, men å selge sjelen din til en diktator burde ikke være en av dem. Skam deg, skren Bowder på Twitter .

Men Williams hevder altså at han ikke selger noe som helst, ettersom han angivelig «gjorde det gratis». Det stemmer ikke, ifølge The Guardian , som skriver at 44-åringen skal ha fått hundretusenvis av pund for å stille opp.

Flere britiske politikere har kritisert VM-opptredenen.

– Det er overraskende og skuffende å høre at en så stor britisk artist som Robbie Williams, som har bidratt i menneskerettighetskampanjer og i LHBT-miljøet, tydeligvis har gått med på å få betalt av Russland og FIFA for å synge i VM-åpningen, sier Stephen Doughty ifølge The Guardian .

Williams er ikke den eneste engelskmannen som har fått oppmerksomhet for å vise fingeren i det siste. I september havnet den engelske landslagsprofilen Dele Alli i trøbbel da han viste fingeren til lagkamerat Kyle Walker under en England-kamp mot Slovakia i september.

Det har Walker, som sammen med Alli er på plass i Russland med den engelske VM-troppen, valgt å spøke med på Twitter: «Så hyggelig av Robbie å si hei til Dele Alli», skriver forsvarsspilleren.